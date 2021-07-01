想保持社交距離卻有人「自動黏上來」？ 麻醫霸氣給解方 網友讚爆

台灣疫情持續發展，除了出門全程戴口罩外，也要與人保持社交距離，但有些人排隊仍不習慣維持一定的距離，仍喜歡貼緊緊、肉貼肉，對此，麻醉科醫師邱豑慶也分享自身經驗，提供一個方法給網友參考。

醫師邱豑慶在粉專「麻的罰跪-妻易毆邱醫師」發文透露，當初他選麻醉科的原因之一，是因為有社交障礙，如此一來不用和每位病人交談，負責10秒內放倒弄暈他們就好，但後來發現不是這麼一回事，「術前還是要訪視、自我介紹，遇到小朋友還要安撫搏感情，陪玩讓他放鬆不要焦慮」，這對他來說，不僅是工作一部分，更是人生遇到的修煉和考驗。

不過邱豑慶對一種人始終耿耿於懷，就是不保持「生物距離」的人，不是因為疫情才這樣，他也分享最痛苦的時刻，有幾次去好市多、飲料店、銀行排隊時，會遇到有人喜歡貼緊緊，彷彿可以早一點輪到他一樣，「脖子都可以感受到排在後面的阿桑呼出來的熱氣，靠Ｘ啊，就算後面是新垣結衣，我也會起雞皮疙瘩啊！」

邱豑慶形容當後面的人無法保持距離時，就像「脖子都可以感受到呼出來的熱氣」圖／中央社資料照

邱豑慶無奈地說，目前仍在疫情期間，這種情況常常讓他無法忍受，後來也有一名讀者私訊他表示，有一次去醫院看診時，想與其他人保持距離，未料家人都是催促她「趕快往前」，無奈的她問邱豑慶「有什麼方法可以保持安全距離，讓他們不要靠近我呢？」

邱豑慶則霸氣回答「大聲咳嗽，吸鼻子，然後喃喃自語『我好像被確診了，不知道會不會被隔離，我要不要先打個電話跟家裡說呢？』我保證阿桑們會離你我遠遠的，相信我真的！屢試不爽」

貼文一出，引發許多網友共鳴，紛紛留言，「我也超討厭貼緊緊的，你前進一步，他也進一步」、「完全同感，無關疫情，文明世界裡陌生人間保持一定距離，不給他人帶來困擾，是起碼的禮貌跟教養吧」、「啊……學到新解法了，每次排隊有人靠很近，都覺得超煩，擠得近也不會比較快」。也有網友提供別的方法，「可以學Melody大喊『社交距離！社交距離！』大家都臉皮薄，一大聲喊大家目光聚集，不只有了距離，我想連對方都不想排隊了」、「現在咳兩聲，就會散開了大家」、「麻醫這方法恐怕會讓週遭的人拿起電話報警XD」。

邱豑慶在臉書上分享自身經驗，引起許多網友共鳴。圖翻攝自粉專「麻的罰跪-妻易毆邱醫師」

《原文刊登於粉絲專頁「麻的罰跪-妻易毆邱醫師」，聯合新聞網獲授權轉載。》