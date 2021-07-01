米其林餐盤推薦 Ephernité 推出Club Voilà料理箱

米其林餐盤推薦餐廳Ephernité，即日起推出新品牌Club Voilà，供應主廚黃詩文所悉心打造的居家料理食材箱，作為雙人精緻晚餐提案。其中包含三道菜、佐餐麵包、小甜點，以及生鮮蔬菜，讓饕客發揮創意、享受下廚樂趣。

Ephernité主廚黃詩文透過臉書官網表示：「在疫情似乎日漸好轉的情況下，請您相信，我們的團隊並沒有荒廢自己的所長，每一天、每一天仍然努力持續地進步著，期待在這漫長的等待之後，能夠帶給您全新的料理體驗。」

Club Voilà所提供的料理食材箱，與市面上一般蔬菜箱的不同之處在於箱中所有菜色所需要的複雜料理程序，Ephernité的專業團隊都已經預先處理好，消費者在家只要自己完成最後幾個步驟，就完成一頓精緻的法國料理晚餐，達成半小時上菜的成就感。

此外，Club Voilà除了提供紙本列印的簡易料理流程；如果是廚藝進階者，想要下一次在家自己重新做這道菜，也可以透過掃描QR CODE，在網站上取得含有完整料理步驟及料理照片的食譜。