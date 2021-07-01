新增2日本腦炎病例 住院治療狀況穩定

衛福部疾病管制署今天公布國內新增2例日本腦炎病例，為彰化縣鹿港鎮本國籍50多歲男性、台中市大安區越南籍20多歲男性，兩人仍在一般病房住院治療，生命狀況穩定。

疾管署副署長莊人祥今天傍晚接受媒體聯訪時表示，個案近期均無國內外旅遊史，平時活動地以居住地及工作地為主，發病日分別為6月16日及6月24日，症狀包括發燒、頭痛、嘔吐及意識改變等，經就醫通報後確診。

莊人祥表示，衛生單位於兩人活動地周邊發現有豬舍或水稻田等高風險場所，研判個案於活動地附近感染的可能性較高，並已前往個案活動地周邊進行環境滅蚊及誘蚊燈懸掛等防治措施，同時加強對當地民眾衛教宣導。

疾管署監測資料顯示，國內今年截至目前共6例確定病例，個案居住地分別為基隆市、台中市、彰化縣、台南市、高雄市及屏東縣各1例，個案活動地附近均有高風險環境；2017至2020年全國同期確定病例數分別為12、25、12及13例。

莊人祥說，國內日本腦炎確實有比往年更低的趨勢，但提醒民眾仍不可掉以輕心，日本腦炎以40歲以上成人較多，各年齡層都有感染風險。台灣每年5至10月為日本腦炎流行季，其中6至7月為流行高峰。

莊人祥指出，大部分的人感染日本腦炎後大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。

日本腦炎在台灣以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段。

如無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可，含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊藥劑。但事實上，預防日本腦炎最有效的方法為接種日本腦炎疫苗。

莊人祥提醒，民眾應按時帶家中滿15個月以上幼兒至各地衛生所或合約院所接種疫苗。住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾應加強防蚊，如自覺有感染風險的成人，可前往旅遊醫學門診評估自費接種疫苗。