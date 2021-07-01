台東醫院恢復門診 首日百名患者看病

被劃為新冠肺炎專責醫院的衛福部台東醫院停診33天，今天恢復門診有138名病患，習慣到部東醫院看診的長輩說，「還是習慣在這裡看病」。

部東醫院被規劃為台東新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）專責醫院，病患轉至其他醫院，造成當地民眾諸多不便。

因台東已超過20天未出現新冠肺炎確診病患，且日前住院確診病患均已陸續出院，今天開始恢復部分門診及領取慢性處方箋業務，100多名民眾完成預約掛號及領取慢性處方箋藥物。

「叮咚」今天早上9時大門響起熟悉的開門聲，醫護人員跟著開心，張姓工作人員說，這再也熟悉不過卻睽違已久的聲音在門診處響起，正式宣告部東恢復部分門診及領取慢性處方箋業務，對部東所有同仁而言，彷彿等了一個世紀這麼漫長。

等待門診的阿嬤說，還是習慣來「省立醫院」 （部東醫院前身）看病，感覺像回到家裡。

部東醫院表示，恢復門診的第一天，包含身心科、中醫科、內科、外科以及台東唯一的旅遊醫學門診等，共15個診次開診。首日預約掛號即達138名民眾，並有4名民眾順利透過預約取得慢性處方箋用藥，鄉親們的需求，部東一直謹記在心。

長期關注台東鄉親及弱勢民眾福祉的立法委員劉櫂豪及廖國棟，今天特地致贈象徵美好、高貴的蘭花盆栽，送上對部東的期許與祝福。

部東醫院表示，自即日起恢復部分門診及領取慢性處方箋等業務；門診每個診次不超過20人，僅限電話及網路預約方式，不接受當天現場掛號；同時民眾就醫門診大門改至更生路與五權街口側門進出。預約掛號專線:（089）324112 分機1151、1153。