影／三級警戒封山！高山協作工作掛零 嘆被政府遺忘

因應新冠肺炎疫情的三級警戒開始之後，全台山林也從5月16日起全面封閉，平時協助登山客背物品、食材，肩負炊煮、嚮導任務的高山協作員工作量馬上掛零，布農卡里布灣負責人全蔣清說，有的員工還特別跑一趟南投勞工局申請紓困貸款，但因為不符條件，全被擋下來了，讓他不禁感嘆，「政府是不是忘記我們了？」

全蔣清說，全台有超過100位高山協作，有納保的約有60位，大家都在想怎麼咬牙苦撐度過，有的協作透過周邊友人，去建築業打零工，有的幫忙務農、伐木，但都很不穩定，實在不知道怎麼繼續生活。於是，全蔣清30日向立委高金素梅辦公室求救，除了布農卡里布灣之外，雲豹、熊出沒也共同請求協助，其中，熊出沒早在6月8日從網路送件，至今進度仍顯示「資格確認待收件」，沒有下文。

高金素梅表示，卡里布灣前三項是「綠化服務」、「人力供應」、「建築物一般清潔服務」，第四項才是與協作相關的「團膳承包」，恐需親跑國稅局更改稅籍資料，將團膳承包往前挪，才有辦法領到紓困，目前已確認如果更改，就可列入紓困方案，將持續協助個案釐清、向各部會協調申請，也希望能藉此機會製作名冊並成立職業工會，也有利於未來共同發聲。