防疫居家清潔打掃頻率增 醫院痠痛肌腱炎求診者變多

桃園市陳小姐防疫窩在家時間變多，想藉做家事活動筋骨，於是規畫大掃除，沒想到隔天卻肩頸痠痛，右手無法舉起，趕緊預約視訊門診。聯新國際醫院運動醫學科醫師劉又銓透過視訊診療，研判是急性肩部肌腱炎造成劇痛，囑咐陳小姐冰敷和休息，並開立止痛抗發炎處方藥物，同時利用在藥來速窗口領藥，不必進醫院，疼痛不適的問題最後也解決了。

劉又銓指出，民眾因防疫待在家時間變長，不少人趁機加強整理、清掃房間和消毒，結果身體痠痛不適的個案增加。運動醫學科醫師發現，過去只有在春節過年前大掃除引發身體痠痛，求診人數增多的情形，如今也成為防疫症候群之一。

視訊診療時，劉又銓醫師問陳小姐疼痛部位和受傷原因，再透過手機鏡頭檢視疼痛部位外觀及理學檢查，接著請她做幾個動作，測試關節的活動度，確認動作時疼痛程度等。檢查過程，醫師研判陳小姐因為打掃拉提重物用力過度，再加上長時間維持手臂抬高施力，導致右手和肩部肌肉群受傷，造成肩部肌腱發炎引起疼痛。

劉又銓醫師透過視訊幫陳小姐做處置，提醒後續如狀況未改善，應到醫院做進一步檢查治療。

劉又銓表示，急性疼痛發生時如能透過視訊診療，即時獲得專業的醫療諮詢，可避免狀況惡化，減少後遺症及併發症發生機率。至於需要儀器檢測、特殊理學檢查，或是特別依賴手感的檢查，雖然視訊門診較難執行，但是經驗豐富的運動醫學專科醫師仍可透過視訊診療，配合簡單的理學動作評估，為病人快速提供適合的治療方案建議。

劉又銓說，目前全台防疫三級警戒，民眾在家時間較多，運動量也減少，應注意自己和家人的健康管理。整理家務的清潔打掃工作，只能算是勞動或活動，不能當做是運動，不論打掃或運動，都需要暖身且循序漸進，應避免不當施力或錯誤姿勢而受傷。

聯新運醫中心日前推出「在家防疫運動」影片，已經上架聯新運醫中心、聯新國際醫院的臉書專頁，民眾可按讚訂閱來隨時關注健康醫療新資訊。