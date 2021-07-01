2021台灣扶輪公益新聞金輪獎揭曉 聯合報系獲兩項大獎
2021台灣扶輪公益新聞金輪獎名單揭曉，聯合報系以「萊豬叩關調查報導」、「囚居晚年」分別獲得平面報紙媒體、以及網路新聞媒體報導獎，是今年公益新聞金輪獎最大贏家。
社團法人台灣扶輪出版暨網路資訊協會表示，今年一共收到113件參賽作品，選出24件入圍作品，最後，評審決選會議時，再從各獎項選出第一優選作品。而最後再由四組評審(電視、廣播、平面報紙、扶輪公益）從第一優選作品中再選出一名評審團推薦特別獎；受到今年疫情影響，2021台灣扶輪公益新聞金輪獎首度採取線上直播頒獎。
今年平面報紙媒體報導獎由聯合報記者彭宣雅、陳雨鑫、陳熙文、郭琇真「萊豬叩關調查報導」獲得；聯合報採訪團隊耗時兩個月，在政府宣布開放萊豬進口後，分別從消費端和產業端進行調查；此專題由肉品源頭，追蹤到末端銷售供應鏈發現了三大缺失漏洞，包括「產地標示易造假、稽查人力不足、食藥署食品登錄系統只能管百分之二業者」等，並提出解決方案，希望能以正向的態度，提醒各單位盡可能把漏洞補起，保障國人食品安全，及我國肉品產業的未來發展，獲評審團青睞。
而網路新聞媒體報導獎，由聯合報系（UDN）記者許詩愷、梁玉芳、喻文玟、陳雨鑫、黃建亮、陳靖宜、蔡佩蓉「囚居晚年」作品獲得，專題道出長者「囚居」無電梯老宅困境，愈來愈多長者住在無電梯的老房子，因老邁退化或有病在身不良於行而「囚居」，也獲得政府正面回響。
此外，2021台灣扶輪公益新聞金輪獎，廣播新聞媒體報導獎由警察廣播電台「不知老之將至系列報導」獲得；電視新聞媒體報導獎由華視「小兔子的奇幻旅程」奪冠；電視新聞節目主持人獎由壹電視陳雅琳--有一種 Style 叫植物獵人獲得；扶輪公益新聞報導特別獎為壹電視新聞深呼吸-Open偏鄉打開機會；另有評審團推薦特別獎，則由TVBS新聞台毒渣現形記獲獎。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言