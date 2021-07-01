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居家防疫健康又享瘦 國健署：宅而不胖飲食6方法
要想居家防疫健康又享「瘦」，衛福部國民健康署建議，要訂出生活作息規劃、均衡攝取各類食物、搭配規律運動及充足睡眠，並提出「宅而不胖飲食6原則」，避免民眾體重失控，或因肥胖增加染疫後的重症風險。
長時間不出門，很多人會靠「吃」打發時間、穩定情緒，導致三餐不規律、作息混亂，最後甚至體重直線上升。
對此，國健署社區健康組組長羅素英指出，宅在家其實是調整飲食的好時機，掌握以下6原則，可以宅而不胖。
●原則1：用餐時先喝湯再吃菜
湯品部分，以清湯為主，避免勾芡或濃湯，並將超過半碗份量的蔬菜夾到碗中，其中至少有1道是深綠色蔬菜，建立吃足蔬菜的好習慣。
●原則2：菜肉相伴取代大肉塊
肉品攝取部分，羅素英表示，家中備餐或點購外賣時，要選擇如番茄炒蛋、芥藍肉絲、豆干芹菜等菜色，避免單點控肉、排骨等大塊肉類。
●原則3：善用低油烹調方法
烹調方式建議「低油」，可多選擇蒸、煮、烤、微波等烹調法，以取代油炸、煎等高熱量烹調方法。
●原則4：用蔬果取代零食
除了正餐，平時可準備一些方便食用的蔬果，如小黃瓜、大番茄、蘋果、香蕉等，當餐間肚子餓時，即可取用，不但有助於達到1天應攝取的蔬果建議量，更可取代吃零食的習慣。
●原則5：點心與家人一起分享
羅素英說，大多數的零食點心都隱藏高鹽、高熱量、高脂肪三大問題，若仍想吃，最好與家人、其他人一起分享，或是先以「小包裝」分裝，每次適量取用。
●原則6：養成每天量體重習慣
除了飲食控制，每天量體重可以掌握體重狀況，一發現有上升趨勢，就要調整飲食，維持良好運動習慣。
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