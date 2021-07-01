快訊

竹科女感染源不明 6月足跡遍布新北、宜蘭與新竹市

台積電、鴻海購買疫苗8、9月抵台？陳時中回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

居家防疫健康又享瘦 國健署：宅而不胖飲食6方法

聯合報 / 記者黃惠群／台北即時報導
居家防疫健康又享「瘦」，國健署提供「宅而不胖飲食6原則」，避免民眾體重失控，或因肥胖增加染疫後的重症風險。圖／ingimage
居家防疫健康又享「瘦」，國健署提供「宅而不胖飲食6原則」，避免民眾體重失控，或因肥胖增加染疫後的重症風險。圖／ingimage

要想居家防疫健康又享「瘦」，衛福部國民健康署建議，要訂出生活作息規劃、均衡攝取各類食物、搭配規律運動及充足睡眠，並提出「宅而不胖飲食6原則」，避免民眾體重失控，或因肥胖增加染疫後的重症風險。

長時間不出門，很多人會靠「吃」打發時間、穩定情緒，導致三餐不規律、作息混亂，最後甚至體重直線上升。

對此，國健署社區健康組組長羅素英指出，宅在家其實是調整飲食的好時機，掌握以下6原則，可以宅而不胖。

●原則1：用餐時先喝湯再吃菜

湯品部分，以清湯為主，避免勾芡或濃湯，並將超過半碗份量的蔬菜夾到碗中，其中至少有1道是深綠色蔬菜，建立吃足蔬菜的好習慣。

●原則2：菜肉相伴取代大肉塊

肉品攝取部分，羅素英表示，家中備餐或點購外賣時，要選擇如番茄炒蛋、芥藍肉絲、豆干芹菜等菜色，避免單點控肉、排骨等大塊肉類。

●原則3：善用低油烹調方法

烹調方式建議「低油」，可多選擇蒸、煮、烤、微波等烹調法，以取代油炸、煎等高熱量烹調方法。

●原則4：用蔬果取代零食

除了正餐，平時可準備一些方便食用的蔬果，如小黃瓜、大番茄、蘋果、香蕉等，當餐間肚子餓時，即可取用，不但有助於達到1天應攝取的蔬果建議量，更可取代吃零食的習慣。

●原則5：點心與家人一起分享

羅素英說，大多數的零食點心都隱藏高鹽、高熱量、高脂肪三大問題，若仍想吃，最好與家人、其他人一起分享，或是先以「小包裝」分裝，每次適量取用。

●原則6：養成每天量體重習慣

除了飲食控制，每天量體重可以掌握體重狀況，一發現有上升趨勢，就要調整飲食，維持良好運動習慣。

延伸閱讀

晶英國際行館防疫美食外帶 企業人士青睞按讚

屏東推防疫箱 享受美食也認識屏東好物

喜憨兒推防疫冷凍鮮食箱宅配 捐手作餐盒為醫護打氣

7月起擴大補助產檢服務 國健署：估每年16萬名孕婦受惠

相關新聞

獨／連收2間！王品「沐越」東區創始店熄燈

台北東區餐廳又少一間！隸屬於王品集團旗下的越南料理餐廳「沐越」，自2017年底於東區商圈成立，並且一路拓展至台中，但是創...

疫情衝擊經營不下去了 福和客運宣告8月停駛營運

受到疫情影響，大眾運輸運量如雪崩式般下滑，根據公路總局統計，截至6月28日止，已有48家業者提出減班申請，總計核准400...

就是要去傳統市場買？Uber Eats幫你外送 雞腿去骨、切塊都能客製

疫情三級警戒持續，相較一般賣場更難以管控、保持社交距離的傳統市場也受到衝擊，根據Uber Eats觀察，仍有2～3成消費...

想給這世界帶來正能量 「人間芭比」LISA曝：練習生心酸內幕

今年24歲，BLACKPINK的LISA已經成為全世界最有影響力的女生之一。

在家悶太久受虐兒童暴增 雲林家扶提供降低打罵良方

疫情期間，小朋友在家上課悶太久，親子關係炸鍋，雲林家扶中心接獲受虐兒童通報，從平常每月約2、3件，近1個月來暴增到12件...

台大醫院竹東院區急診、手術暫停 門診也停收新病患

台大醫院新竹台大分院竹東院區被指定為新竹縣傳染病應變醫院，因發生院內護理之家住民及看護確診，為確保醫療量能，院方宣布即日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。