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封山月餘沒工作！協作紓困無門 「政府不要忘記我們」

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
2024年底前全台有36座山屋將整修或興建，多數工程建材搬運預期幾乎都須採用人力背負。圖為協作背運食材上山。記者邱德祥／攝影
2024年底前全台有36座山屋將整修或興建，多數工程建材搬運預期幾乎都須採用人力背負。圖為協作背運食材上山。記者邱德祥／攝影

新冠肺炎疫情持續延燒，全台山林也從5月16日起全面封閉，平時協助登山客背物品、食材，肩負炊煮、嚮導任務的高山協作員頓失工作，卻在經濟部等各部會推出紓困方案時被遺漏，急著哭喊「政府是不是忘記我們了？」

布農族卡里布灣企業設有42名協作，雪山、南湖、四秀、大霸、奇萊等各條路線都有他們的蹤跡。據統計，全台約有130名協作，他們一肩扛起登山客裝備，近年在開放山林後，全台山屋進入大整建時代，矽酸鈣板、發電機等重物，也都是他們協助搬運。

不過，疫情卻打亂他們的步伐。5月16日，全台山林封閉，他們也頓失工作，協作們跑遍各地，卻無法申請紓困。

布農卡里布灣負責人全蔣清說，5月16日起全面封山、封園，員工沒辦法在山區工作，也不再有收入，直到進來政府宣布可申請紓困、紓困貸款，有的員工還特別跑一趟南投勞工局，但無法申請，紓困貸款也不符要件，全被擋回來了。

「政府可不可以不要忘記我們？」全蔣清說，政府都記得八大行業，登山行業過去協助政府、登山客，也是因為政府防疫措施，登山客沒辦法再繼續爬山，但過去高山協作過去沒有工會，很難發聲，直到昨天才能透過立委辦公室詢問。

全蔣清說，全台有超過100位高山協作，有納保的約有60位，近來沒有工作後，協作們只能透過周邊友人，去建築業打零工，有的幫忙務農、伐木，但都是有一天、沒一天，實在不知道怎麼繼續生活，更遑論還有家人要養。

全蔣清昨天向立委高金素梅辦公室求救，除了卡里布灣之外，雲豹、熊出沒也共同請求協助。其中，熊出沒早在6月8日就從網路送件，至今進度仍顯示「資格確認待收件」，沒有下文。

據查，經濟部紓困需視稅籍資料，並視稅籍資料前三項而定，但卡里布灣前三項是「綠化服務」、「人力供應」、「建築物一般清潔服務」，第四項才是與協作相關的「團膳承包」，恐需親跑國稅局更改稅籍資料，將團膳承包往前挪，才有辦法領到紓困。

高金素梅說，昨天接到通知後，已立即詢問經濟部、勞動部、林務局、營建署、原民會，目前已確認可列入紓困方案，將持續協助個案釐清、向各部會協調申請，也希望能藉此機會製作名冊並成立職業工會，也有利於未來共同發聲。

高山協作紓困無門，向立委高金素梅求救。記者侯俐安／攝影
高山協作紓困無門，向立委高金素梅求救。記者侯俐安／攝影

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