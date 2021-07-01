許多學童因疫情近視度數大增 醫師提醒少盯螢幕別停藥
3級警戒延長到7月12日，各級學校也配合停止上課，這段停課時間越來越長、還延長到暑假，連日眼科門診出現許多孩童診斷罹患近視、或近視度數大幅增加；霖陽眼科院長李尹暘表示，主要因為線上視訊上課需要持續盯著電腦螢幕看，加上不能任意外出、在家又常常看電視或電腦螢幕，長時間下來因而近視或度數突然增加。
醫師李尹暘表示，最近不少學童因為長時間近距離用眼，而且戶外活動機會減少，致短時間內近視度數大幅增加，另一方面，由於過去研究指出，用較高濃度阿托品的近視患者於停藥後, 近視可能會加速增長，但在疫情期間，因為許多家長避免帶孩子外出就醫，因此中斷了散瞳劑的治療，也可能讓近視控制雪上加霜。
李尹暘建議，學童在家使用3C或線上視訊上課每30分鐘應休息10分鐘，休息時就應離開座位，可以看向窗外或到陽台做些簡易伸展運動，避免再滑手機或近距離用眼的事情如玩玩具或打電動。另為避免近距離用眼，可將筆電或手機的視訊，利用轉接線或無線功能鏡像投影到電視螢幕上，讓學童可以在三公尺以上的距離來觀看，也是一個不錯的辦法；手機視訊因為字小距離近，對眼睛傷害更大，則應該避免。
李尹暘說，近視造成的眼軸拉長是不可逆的，原本就在使用散瞳劑治療的小朋友仍應該持續藥物治療，避免中斷，才不會在疫情過後發現近視大幅加深，變成高度近視。
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