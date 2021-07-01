遠距諮商限制多！逾5萬民眾求助無門 民團籲放寬

防疫三級警戒實施逾1個月，不少民眾面臨染疫焦慮、經濟緊縮、親友衝突等多重壓力，有心理諮商需求，衛福部雖開放醫療院所遠距診療免經申請核備，卻唯獨排除遠距（通訊）諮商。勵馨基金會與諮商全聯會今舉行記者會指出，推估全台有5萬民眾的心理諮商被迫中斷，面臨心理健康危機，呼籲衛福部檢討法規，放寬讓遠距諮商免申請，並讓未滿18歲兒少在法定代理人同意下也可接受遠距諮商。

諮商全聯會理事長黃雅羚指出，疫情升溫後，全台各級學校停課，約3萬名原本在校接受心理諮商服務的學生，被迫停止面談，加上社區裡的心理諮商所、診療所，保守估計也有約2萬民眾，合計約5萬人受影響，這還不包括因疫情來臨產生身心壓力的民眾。

黃雅羚說，諮商全聯會已緊急動員全台400名心理師成立「心宅配」線上服務，1個月服務累計逾2000人次，而根據全聯會健康量表調查，尋求線上諮詢的人裡，有6成表示壓力大到需要諮商，更有4成的人有自殺意念。

她指出，因遠距（通訊）諮商缺乏明確的法源依據，各縣市衛生局處參考「心理師執行通訊心理諮商業務核准作業參考原則」各自訂定審核細則，使中央政府與地方政府對遠距（通訊）諮商標準不同，申請期程也因地而異，部份縣市甚至到6月底才公布審查辦法，使心理諮商與心理治療所反覆遭到退件、無所適從。

再者，黃雅羚表示，全國均訂18歲以上得申請遠距諮商，而台北市與台中市卻要求要年滿20歲才可申請；另外是否能擴及初次晤談的民眾，各地規定也不一致，恐忽視民眾在疫情時期的心理健康的權益。目前全台有逾200間心理諮商與心理治療所，卻僅19處實際獲衛生局核准能執行遠距諮商，占不到1成，全台大專院校通過遠距諮商也僅2間，緩不濟急。

勵馨基金會執行長王玥好說，勵馨基金會蒲公英諮商輔導中心，今年服務逾百名的性暴力被害人和個案，諮商也因疫情全部暫停，改以電話關懷。諮商關係建立不易，服務停止不僅可能中斷被害人的療癒復元歷程，更可能帶來負面影響，「有四分之一的個案因諮商中斷感到焦慮，以及被拋棄；更有近一成生活因疫情受影響、引發創傷反應。」

不過，與會的衛福部心口司司長諶立中說，目前醫療院所並沒有關閉，只是降載，「是誰中斷了心理諮商？」他表示，政府未要求停止面對面的心理諮商，且跟國外相比，台灣疫情輕微，心理諮商所跟醫療院所門診比起來，門診風險還高得多，只要做好防護，面對面心理諮商「沒那麼大風險」。

他說，衛福部絕對支持遠距諮商，但醫療管理仍必須具備審核標準，考量醫療單位對於民眾的個資保障、紀錄、轉介資源等，因此心理諮商所、診療所申請遠距諮商仍需符合一定基本條件，截至目前也已新增34家通過審核。

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