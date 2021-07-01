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獨／連收2間！王品「沐越」東區創始店熄燈

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
沐越台北復興南店於6月30日結束營業。記者陳睿中／攝影
沐越台北復興南店於6月30日結束營業。記者陳睿中／攝影

台北東區餐廳又少一間！隸屬於王品集團旗下的越南料理餐廳「沐越」，自2017年底於東區商圈成立，並且一路拓展至台中，但是創始店「沐越台北復興南店」，因為租約到期因素，已經於6月底正式停業，結束近4年的時光，同時也是繼沐越台中公益路店熄燈消息曝光之後，今年6月底同步關閉的第2間沐越。

王品所創立的「沐越」，自2017年成立，並且拓展台北、桃園、台中等地。其中創始店鄰近捷運忠孝復興站，採2層樓設計，店內具有濃厚的越南傳統文物元素，在google累積有超過3,800則評論，獲得4.5分。沐越店內以越南料理為基礎，提供有越式酸辣海陸推推鍋、夏日青木瓜雞絲沙拉、芽莊紅咖哩雞、經典鮮蝦春捲、法式現沖松露牛小排河粉等不同料理。其中又因為河粉為熱賣商品，因此還開設子品牌「樂越越式河粉」，但已於2020年年中熄燈。

今年6月中旬，沐越台中公益店就傳出於6月底熄燈的消息。而擔任品牌創始店的「沐越台北復興南店」，亦已於6月底同步拉下鐵門。王品集團表示，兩間門市均只是單純租約到期，內部先前已決議不再續租，與近期疫情無關。隨著兩間門市落幕，目前沐越尚有台北中山北店、台北羅斯福店、桃園台茂店等3間分店。

越南 東區 品牌

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