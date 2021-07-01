對抗變種病毒有解？感染科權威提2策略

變種病毒肆虐影響疫苗效果，疫情春風吹又生，令各國傷透腦筋。感染科權威醫師李秉穎今天表示，對抗變種病毒只能靠次世代疫苗或接種第3劑產生交叉保護力來因應。

全球新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，變異株不斷出現，各國疫情一再爆發，疫苗效果也受到影響。

台灣疫苗推動協會理事長黃玉成今天上午在線上記者會中表示，根據國際研究，輝瑞BNT、莫德納疫苗對於最早在英國發現的Alpha變異株保護效果類似，但對於最早在南非發現的Beta變異株，保護力確實降到剩20%至30%。

不過，黃玉成說，根據卡達公布的疫苗實際保護效果研究顯示，相較BNT疫苗對Alpha變異株保護力高達90%，對Beta變異株保護力實際上也僅降到75%，更重要的是，只要接種疫苗，對染疫後重症、死亡率的保護效果都高達97%，顯示接種疫苗仍有其必要。

台灣疫苗推動協會榮譽理事長、感染科權威醫師李秉穎指出，對抗變種病毒有2大策略，首先是研發次世代疫苗，也就是針對變異株量身定做的疫苗，但疫苗隨時可能產生新的變異，是否針對每種變異株都要特別花時間研發，是未來一大課題。

其次，接種第3劑疫苗也是重要策略，李秉穎說，接種第3劑疫苗可望提高免疫力，進而對變異病毒產生交叉保護效果。