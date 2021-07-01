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就是要去傳統市場買？Uber Eats幫你外送 雞腿去骨、切塊都能客製

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
商品可以客製化也是Uber Eats傳統市場外送消費的誘因，常見客製化要求多為肉類的分切方式，切1塊或是2段，去皮去骨等，消費者可透過App彈性選擇數量與客製化商品。圖／Uber Eats提供
商品可以客製化也是Uber Eats傳統市場外送消費的誘因，常見客製化要求多為肉類的分切方式，切1塊或是2段，去皮去骨等，消費者可透過App彈性選擇數量與客製化商品。圖／Uber Eats提供

疫情三級警戒持續，相較一般賣場更難以管控、保持社交距離的傳統市場也受到衝擊，根據Uber Eats觀察，仍有2～3成消費者還是依賴從傳統市場購買生鮮。為了更深入服務街坊鄰里民眾，Uber Eats宣布率先切入菜市場外送領域，第一波已陸續與台北中山、松江、興隆、士東、濱江、新竹竹蓮傳統市場、新竹市果菜批發市場、仁義傳統市場，以及高雄天天新黃昏傳統市場，共計9家知名傳統市場合作，讓消費者不用出門，在Uber Eats上就能像逛傳統市場一樣選購最熟悉的新鮮食材好味。

與一般外送訂單相較，傳統市場外送有著訂單商品項目比超市通路數量多1倍、可更彈性化、客製化採買，連雞腿去骨、肉類分切的需求都能另外備註，以及平均訂單金額偏高的特色。

而Uber Eats也以消費者購買行為、備餐需求為出發點，模組化攤商組合、品牌與商品分類陳列，讓消費者更有效率購買當天最新鮮食材。另外，也透過在市場派駐「小幫手」專人駐點接單，從接單、揀貨、送貨一手包辦，讓外送夥伴直接在門口即可取貨，確保訂單正確性，也解決小攤商數位化的痛點，更可縮短每份訂單配送的速度，將平均流程時間控制在30分鐘內。

Uber Eats表示，7月份將陸續增加更多菜市場商家合作夥伴，包含台北西寧、台中建國，以及台中市民有東興傳統市場，未來也將全力深入各城市的傳統商圈，滿足喜歡在菜市場採買生鮮的消費者，甚至協助傳統市場進行數位轉型，幫助市場攤商們帶來全新客群。

即日起至7月31日期間，所有用戶輸入「傳統市場抵家」折扣序號，即可享有1個帳號1次之單筆訂單7折優惠（每單最高折抵100元）。

Uber Eats 設專人駐點接單，從接單、揀貨、送貨一手包辦，確保訂單正確性，解決小攤商數位化的痛點，縮短每份訂單配送的速度，平均流程時間控制在30分鐘內。圖／Uber Eats提供
Uber Eats 設專人駐點接單，從接單、揀貨、送貨一手包辦，確保訂單正確性，解決小攤商數位化的痛點，縮短每份訂單配送的速度，平均流程時間控制在30分鐘內。圖／Uber Eats提供
Uber Eats希望透過外送服務，協助傳統市場進行數位轉型，不僅強化年輕族群與傳統市場的連結，也幫助市場攤商們帶來全新客群，為台灣傳統市場注入宅商機。圖／Uber Eats提供
Uber Eats希望透過外送服務，協助傳統市場進行數位轉型，不僅強化年輕族群與傳統市場的連結，也幫助市場攤商們帶來全新客群，為台灣傳統市場注入宅商機。圖／Uber Eats提供
Uber Eats 平台上的生鮮雜貨的訂購需求大增，較早加入的台北中山、松江、興隆、士東，以及濱江市場於1個半月合作期間單量平均成長達2至3倍。圖／Uber Eats提供
Uber Eats 平台上的生鮮雜貨的訂購需求大增，較早加入的台北中山、松江、興隆、士東，以及濱江市場於1個半月合作期間單量平均成長達2至3倍。圖／Uber Eats提供

傳統市場 Uber 生鮮

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