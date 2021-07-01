枋寮醫院因疫調暫停急診 偏鄉緊急醫療網停擺讓人憂

屏東縣枋寮醫院因確診的枋寮鄉果農老夫妻，和之前5名枋山鄉Delta病毒株確診者有醫院重疊足跡，28日起被要求停止急門診至今，等候中央通知復診；1名院方主管說，院內和協力廠商所有人員PCR檢測全陰，16名相關急門診醫護人員到集中檢疫所，因非院內感染，醫院醫護人員心情較篤定，讓人憂心的是，為彌補屏南地區緊急醫療缺口、前年啟動的腦出血與頭部外傷緊急醫療因此暫停，不希望無縫醫療因被停診出現破口。

屏東恆春半島急重症病患後送高雄醫院中心長達百公里，縣衛生局為補上緊急醫療缺口，選定位居後送動線中點的枋寮醫院為負責醫院，前年1月起提供腦出血（腦中風）與頭部外傷緊急醫療，7月再啟動搶救急性心肌梗塞的心導管室團隊，有上百名病患從鬼門關前救了回來；院長蘇宜輝曾說，當時是硬著頭破皮接下任務，但大幅縮短黃金搶救時間，滿心是喜樂。

1名院方主管說，枋醫雖不是醫學中心，但地理位置重要，創院41年來已配置急診中心、24小時心導管室、腦中風處理平台等，全年無休扮演屏南地區緊急救護中繼站的角色；5年前與高雄義大醫院合作啟動神經外科支援合作計畫，前年1月提供腦中風與頭部外傷全年無休緊急醫療服務，7月再結合高醫與萬芳醫院心臟內科醫師，成立24小時心導管室。

他說，腦神經外科急症醫療啟動以，腦部急症就醫，緊急開顱患者占就醫患者76%，1小時內進行開顱手術的患者占緊急開顱手術患者77%；臨床實證資料顯示，嚴重頭部外傷患者手術介入，平均每晚1分鐘，死亡率即增加 1%；醫院門診暫停的影響不大，最讓人憂心的是，好不容易為屏南地區緊急醫療建立的無縫醫療網，這次因被停診可能出現破口。

屏南1名消防分隊長說，屏東縣地形狹長，相較後送到屏北的區域醫院或高雄的醫學中心，約可縮短30至50分鐘不等車程，可把握黃金救援時間；以心肌梗塞而言，急救時間是降低死亡率的關鍵，且神經外科腦出血的治療時機，直接影響預後療效，衛生局整合消防救護體系並能及早診斷與轉送，接續即時有效治療，是搶救生命最直接、最有效的方法，這幾天轉送急重症病患到醫學中心，多了半小時車程，家屬也無法就近照護，期盼早日復診。