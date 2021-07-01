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〈一刻鯨選〉上架城邦系列有聲書 經典文學與小說躍然耳邊

聯合新聞網 / 綜合報導
城邦精緻有聲書在〈一刻鯨選〉上架。（城邦提供）
城邦精緻有聲書在〈一刻鯨選〉上架。（城邦提供）

台灣有聲內容市場再傳喜訊，有聲服務平台〈一刻鯨選〉與城邦出版集團聯袂合作，於一刻鯨選即可聽城邦集團有聲書與精緻講座，內容涵蓋世界經典文學、兒童、生活等，透過專業配音員演繹，讓暢銷書具生命力，活躍耳邊；其中也有讓消費者昂首期盼的作家楊照，親自翻譯朗讀《老人與海》，優質有聲書群成為消費者通勤、睡前等零碎時間陪伴新選擇。

城邦精緻有聲書楊照翻譯、有聲書朗讀，在〈一刻鯨選〉上架。（城邦提供）
城邦精緻有聲書楊照翻譯、有聲書朗讀，在〈一刻鯨選〉上架。（城邦提供）

據了解，近年城邦於製作優質有聲書頗有斬獲，此次合作以小說為大宗，包括《異鄉人》、《動物農莊》、《變形記》等西方經典小說，另復刻日本推理小說大師江戶川亂步作品《D坂殺人事件》、《陰獸》等，也精製國內兒童文學作家林良家喻戶曉的《小太陽》，更推出兒童文學《皮克威克奶奶系列》、《給孩子的希臘羅馬神話故事》等；而除小說之外，巴黎優雅生活課等生活類暢銷之作也在列，書目多元豐富，適合放鬆聆聽或收藏，任何人在〈一刻鯨選〉都可找到心中所好。

城邦精緻有聲書楊照翻譯、有聲書朗讀，在〈一刻鯨選〉上架。（城邦提供）
城邦精緻有聲書楊照翻譯、有聲書朗讀，在〈一刻鯨選〉上架。（城邦提供）

值得注意的是，〈一刻鯨選〉有聲平台擁有專業的有聲內容產製團隊，而城邦耕耘文壇多年，除文學資源豐富外，也經常舉辦各種深度講座，這些講座經過一刻鯨選收錄並精煉成飽含內涵的有聲內容，提供消費者除有聲書、精品課外更多元的有聲內容選擇，強強聯手讓好知識就在耳邊。

城邦精緻有聲書在〈一刻鯨選〉上架。（城邦提供）
城邦精緻有聲書在〈一刻鯨選〉上架。（城邦提供）

一刻鯨選總監謝松燕表示，下班後的通勤時間，若想放鬆心情，適合聆聽「有聲書小說系列」；若想進一步經營自我、奠基涵養，可以選聽「精品課或講座系列」，多種不同的有聲內容，皆可於一刻鯨選選聽的到；之後也預計將推出更具娛樂性的大陸優質原創小說劇的訂閱制服務，我們提供多元選擇，消費者只要一鍵打開〈一刻鯨選〉APP，便能很方便找到合適又喜愛的類別，期待一刻鯨選成為消費者聽優質聲音內容的首選。

城邦精緻有聲書在〈一刻鯨選〉上架。（城邦提供）
城邦精緻有聲書在〈一刻鯨選〉上架。（城邦提供）

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