疫情送暖 投信業者資助偏鄉和醫護

國內疫情仍處於三級警戒，為支援資源貧脊的偏鄉與在第一線對抗疫情的醫護人員，富達投信員工發起募款活動，資助物資匱乏的城鎮和偏鄉，並連續數周送餐至鄰近醫院。

疫情警戒期間，許多資源較缺乏的弱勢族群苦無足夠的民生用品及餐食補給，富達投信員工發起募款活動，短短一周募到39萬元，加上公司和集團的資助，共計捐出84萬元，預計可資助超過600個家庭。富達指出，這次捐助對象選擇規模相對較小的公益組織，希望將資源直接傳遞給資源弱勢的族群，包括位於花蓮偏鄉、有著好人會館稱號的青少年公益組織，幫助當地弱勢家庭獲得溫飽；以及社團法人台北市臻佶祥社會服務協會，和里長方荷生一起關懷萬華疫區的清寒戶和邊緣戶。

此外，富達也發起醫護送餐行動，分別提供百份餐盒給台北市立聯合醫院仁愛院區及台北醫學大學附設醫院等院所，為照顧病患及抗疫的醫護人員加油打氣。

富達國際台灣區負責人暨富達投信董事長陳思伊表示，富達投信深耕台灣35年，長期以來每年經常發起捐款專案或投注資源舉辦公益活動。而為了落實企業社會責任相關舉措，富達投信於6年前成立企業公民委員會，並提供員工給薪的志工假，鼓勵員工參與社區關懷，未來將持續關注在地社區和居民的需要，不定期發起相關公益行動，為提升整體社會環境盡一份心力，與在地社區共創更美好的未來。