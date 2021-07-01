快訊

慈濟也可買BNT疫苗了！政院：循台積電、永齡模式成立專案

NBA／保羅飆41分淘汰快艇 太陽第3度闖進總冠軍賽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜花東、離島都能送！全聯雙外送平台達成全台布局

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
「PXGo!小時達」精選2,000餘品，涵蓋生鮮雜貨等，隨著鋪點全台，小時達持續單筆消費滿399元免運費。圖／全聯福利中心提供
「PXGo!小時達」精選2,000餘品，涵蓋生鮮雜貨等，隨著鋪點全台，小時達持續單筆消費滿399元免運費。圖／全聯福利中心提供

疫情警戒三級期間民眾對於生活物資宅配到府的需求提升，全聯為了滿足更多區域消費者的需要，宣布「PXGo!小時達」與「Uber Eats」平台於7月2日起進駐宜花東及金門、澎湖等離島區域，提前達成全台展店目標，全台160多家門市提供「PXGo!小時達」與「Uber Eats」雙平台服務，提供消費者生鮮、雜貨宅配到府的好選擇。

據全聯「PXGo!小時達」觀察，隨著疫情三級警戒延長，許多人不出門在家化身大廚，對各類生鮮食材的需求也持續提升，鮮奶、青菜、水果、肉品都是熱銷主力，三級警戒期間每週單店訂單維持成長30%左右，整體業績更成長5倍。隨著7月2日起鋪點全台，「PXGo!小時達」更持續推出單筆消費滿399元免運費，平台線上擁有精選2,000餘品，涵蓋生鮮、低溫食品、常溫食品、雜貨家用等，讓消費者在防疫期間不出門就能輕鬆滿足採購需求。

而Uber Eats也慶祝全聯全台上線，即日起至7月31日使用Uber Eats App成為生鮮雜貨新用戶，於選單輸入「全聯首購」下單享5折優惠，最高可折150元。

全聯「PXGo!小時達」與「Uber Eats」平台於7月2日提前達成全台展店目標，進駐宜花東離島區域。圖／全聯福利中心提供
全聯「PXGo!小時達」與「Uber Eats」平台於7月2日提前達成全台展店目標，進駐宜花東離島區域。圖／全聯福利中心提供

生鮮 Uber 疫情

延伸閱讀

7月1日疫情懶人卡／新北深坑出現不明感染 確診櫃姐曾到過全聯板新店

預計秋季重返辦公室 Uber允許員工有更大彈性選擇工作模式

新北隔1個月再公布足跡 確診櫃姐曾到過全聯板新店

泡芙控必吃！全聯聯名beard papa’s推5款卡士達甜點

相關新聞

關島旅遊優惠再加碼！擬發1.4萬元購物金給前5千名旅客

關島政府6月30日宣布，外籍旅客7月4日起持入境前72小時PCR陰性檢測證明可入境免隔離。此外，關島觀光局加碼激勵旅遊計...

梅雨季結束！北東熱飆36度以上 午後雷陣雨範圍趨廣

夏天到了。中央氣象局說，今天正式揮別梅雨季節，迎接典型夏季天氣型態，今天大台北、東半部高溫達到36度以上。未來一周各地高...

Delta病毒強伸魔爪讓全球癱軟！「它」這些特點是讓人懼怕的原因

Delta病毒比以往的英國變種病毒株，更令全球許多國家頭痛，目前至少有85國紛紛淪陷在其魔爪之下，澳洲、菲律賓與越南也都延長封城時間，南台灣也壟罩在Delta群聚的陰影之下，到底這個Delta病毒為什麼這麼可怕？

宜花東、離島都能送！全聯雙外送平台達成全台布局

疫情警戒三級期間民眾對於生活物資宅配到府的需求提升，全聯為了滿足更多區域消費者的需要，宣布「PXGo!小時達」與「Ube...

德基水庫達夏季水位規線 可支援夏季緊急發電

連日降雨，德基水庫今日水位上升至1366公尺，已達夏季水位規線，可支援夏季用電緊急發電，蓄水量達6505萬噸，蓄水率34...

疫情送暖 投信業者資助偏鄉和醫護

國內疫情仍處於三級警戒，為支援資源貧脊的偏鄉與在第一線對抗疫情的醫護人員，富達投信員工發起募款活動，資助物資匱乏的城鎮和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。