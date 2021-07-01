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宜花東、離島都能送！全聯雙外送平台達成全台布局
疫情警戒三級期間民眾對於生活物資宅配到府的需求提升，全聯為了滿足更多區域消費者的需要，宣布「PXGo!小時達」與「Uber Eats」平台於7月2日起進駐宜花東及金門、澎湖等離島區域，提前達成全台展店目標，全台160多家門市提供「PXGo!小時達」與「Uber Eats」雙平台服務，提供消費者生鮮、雜貨宅配到府的好選擇。
據全聯「PXGo!小時達」觀察，隨著疫情三級警戒延長，許多人不出門在家化身大廚，對各類生鮮食材的需求也持續提升，鮮奶、青菜、水果、肉品都是熱銷主力，三級警戒期間每週單店訂單維持成長30%左右，整體業績更成長5倍。隨著7月2日起鋪點全台，「PXGo!小時達」更持續推出單筆消費滿399元免運費，平台線上擁有精選2,000餘品，涵蓋生鮮、低溫食品、常溫食品、雜貨家用等，讓消費者在防疫期間不出門就能輕鬆滿足採購需求。
而Uber Eats也慶祝全聯全台上線，即日起至7月31日使用Uber Eats App成為生鮮雜貨新用戶，於選單輸入「全聯首購」下單享5折優惠，最高可折150元。
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