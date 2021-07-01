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梅雨季結束！北東熱飆36度以上 午後雷陣雨範圍趨廣

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今天正式揮別梅雨季，迎接典型夏季天氣型態，各地高溫炎熱。本報資料照片
今天正式揮別梅雨季，迎接典型夏季天氣型態，各地高溫炎熱。本報資料照片

夏天到了。中央氣象局說，今天正式揮別梅雨季節，迎接典型夏季天氣型態，今天大台北、東半部高溫達到36度以上。未來一周各地高溫炎熱，不過午後雷陣雨範圍會愈來愈廣。

氣象局課長林秉煜說，今天正式揮別梅雨季節，迎接典型夏季天氣型態，各地晴朗炎熱，已發布高溫資訊，同時要注意午後雷陣雨。

林秉煜說，目前滯留鋒面位置偏北邊，台灣附近晴朗無雲，太平洋高壓強，室內外進出頻繁要預防中暑。

林秉煜說，今天各地高溫32到33度以上，大台北和東半部有36度高溫，台東受到西南風沉降影響，恐出現38度，屬於橙色燈號。

午後雷陣雨部分，林秉煜說，今天中午過後山區會有零星降雨，但下的時間不長。今明兩天天氣都類似，明天大台北東側或宜蘭平地有下雨機會，但也是午後雷陣雨。

林秉煜說，未來一周高溫炎熱，周末午後雷陣雨擴展範圍，會到西半部平地。下周一南邊有水氣上來，南邊有低壓帶在南海附近，東南部會有局部降雨，台東跟恆春半島留意。若水氣偏北，花蓮也有降雨機會。其他地區則同樣會有午後雷陣雨。

高溫 氣象局

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