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農藥實名制今上路 業界：上有政策下有對策 採買無差別

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農藥實名制今天上路。本報資料照片
農藥實名制今天上路。本報資料照片

農藥實名制從今年1月份預告後，在全國各地紛擾爭議長達半年，植保公會表示，多次與農委會防檢局溝通，防檢局也有些許讓步，比如有半年不開罰的緩衝期，以及資料繳回時間延長等等，只要有完整配套，公會樂於配合政府政策，算是「不完美中的完美」；但基層農民端表示，與過去無異，上有政策下有對策，基層農藥行能自己填寫，對於植保藥物，要買多少都沒影響。

新制上路，某蔬菜農民直言沒有差別，他耕作蔬菜一天也採購好幾千元農藥，要買多少都有，誰來買都一樣，上有政策下有對策「誰查過了？ 」農藥行會自己想辦法把資料填妥，「不信我錄影給你看，錄十間，十間都買得到。」

他說，至於農委會把政府補助金綁著農藥肥料實名制，他說，以肥料實名制為例，基層農民鮮少領到，大多直接補助給肥料行，以及產銷班，有的產銷班還會幫忙推廣要農民買肥料，至於領有多少補助沒人知道，而這些產銷班，就是農方開記者會時，站出來配合的樣板。

一名農業界人士表示，他早就轉行做別的，很多年前曾經種過小番茄，現在自家溫室早就已經在種電了，但今年的農業普查官方資料，仍顯示他在耕種小番茄；他說，資料的收集和運用向來都是一門科學，但是，公部門離這種科學，還有很長的一大段距離，農藥行的登記是建立在「進項」和「出項」，有進才有出，如果沒進呢？連出都省了，想想現在的簡訊實聯制實際效用就知道了。

全國植保公會理事長林啟堂表示，日前也再度與防檢局視訊會議，現階段作法還可以接受，比如有半年的緩衝期，以及原本要用POS機每天呈報，可改為兩個月呈報一次，且不限於單一方式，農民若不提供身分證給農藥業者，在採買時由業者註記，農坊會派人輔導農民，這樣的結果，算是雙方各自讓步，達成可以接受的共識，是「不完美中的完美」。

他也說，業者不是不願意配合，若政府要取得農民的資料，自己去要就好了，叫基層植保業者去取得農民身分證，為何要這樣做應該說清楚，半年來，植保公會舉了很多例子但沒有被官方接受，說沒有實施農產品農藥殘留就不能溯源，但實際上，以北農為例，北農拍賣早就實名制了，資料、個人、帳戶資料都有，沒有登記身分證就不能溯源，是說外行話。

林啟堂說，原本農藥管理法29條中就已經說明，農藥販賣業者，需備置簿冊或採行其他經中央主管機關公告之方式，登記購買者姓名、 住址、年齡、聯絡方式、購買農藥的名稱及數量，並保存三年，且不得販賣予未滿18歲的兒童及少年；這次新增要求取得農民身分證，是農藥管理法第35條中，用行政命令規範，沒有直接入法，若主管機關朝令夕改，業者要配合也很困擾，要求農藥業者取得農民身分證，若農民不願意提出，業者根本沒有公權力，管要管得合理，情理法都必須兼顧。

農民 身分證 實名制

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