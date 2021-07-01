搶攻關島疫苗觀光市場 KKday加碼近5千元防疫住宿金

看準疫苗觀光商機，關島政府日前宣布開放外國人前往打疫苗，昨則再宣布7月4日起持72小時核酸篩檢陰性證明則可以入境免隔離，為本來就很夯的疫苗自由行再添柴火。

因應關島政府釋出入境免隔離的利多，深度旅遊電商平台KKday表示，凡購買關島自由行商品的旅客、不限訂購旅行社，7月1日起至7月14日，皆可享KKday全站防疫旅館95折優惠、最高價值4591元的防疫住宿金回饋，購買商品時輸入指定折扣碼「KKGUAM」即可享有上述禮遇。

此外，針對所有購買KKday海外自由行商品的台灣旅客，不限回程地，1元起即可超值預訂，享九人座賓士專車安心送機的服務。

KKday表示，近來因應防疫安全與市場需求，已啟動防疫飯店15日住宿方案，目前首波以台北地區星級防疫飯店合作居多，包括像是洲際酒店集團旗下國際連鎖高端精品酒店品牌「大直英迪格酒店」、連續三年榮獲米其林推薦的設計旅店「S Hotel」，以及提供多樣精緻餐食的「台北美麗信花園酒店」、擁有台北市最美設計旅店美稱的「Home Hotel大安、信義」兩館等。