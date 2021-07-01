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中藥過敏腫成雞蛋眼 中醫師公會「偽藥勿碰」要嚴辦

聯合報 / 記者謝承恩／台北即時報導
中藥的藥性雖較溫和，但藥效不一定比西藥慢。圖／123RF
中藥的藥性雖較溫和，但藥效不一定比西藥慢。圖／123RF

日前台南蔡姓男子因吃來路不明的中藥，導致雙眼紅腫，腫脹得向雞蛋一樣大，自嘲猶如鹹蛋超人。中醫師公會提醒，民眾不要亂吃友人、電台推銷的中藥，一定要經醫師諮詢才能服用，避免傷身又害命。

這名男子過去就對西藥過敏，曾經在服用後因此休克，故不敢輕易使用西藥，最近因手扭傷，在朋友介紹下，自行服用來路不明的中藥粉，卻出現過敏反應，造成雙眼嚴重腫脹，猶如雞蛋大，連眼皮都睜不開，更自嘲拍下鹹蛋超人等姿勢。

中醫師公會提醒，有用藥需求，務必循正當管道，至合格醫療院所，經醫師診斷開立處方箋後，始可取藥服用。 任何藥物只要使用不當，不僅會傷害健康，更可能危害生命，請務必小心，尤其莫因友人、網路、地下電台、電視廣告的推銷，便輕信服用， 一定要經過醫師把關，才能確保安全，若涉及「密醫」、「偽藥」等罪嫌，也需要請衛生單位及司法機關擴大查辦，以維護民眾健康與生命安全。

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