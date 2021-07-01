快訊

用命控訴的維吾爾法庭：中國暴怒的「反華鬧劇」？

郵務士工作量多2、3倍 手腳發麻眼前一片黑昏倒

居家衛生神隊友 歌林家電全方位打造全家人的防疫避風港

撰文 / 黃筱晴

疫情三級警戒持續，大多數民眾減少非必要的外出行程，不管是居家遠端上班，還是孩子在家參加線上課程，長時間待在家不僅讓全家人的關係變得更緊密，更需要透過各種便利、節能、健康的家電，讓防疫生活更安心舒適。

炎炎夏日，居家工作、上課一定要有舒適的環境才能專心有效率，歌林變頻03系列冷暖空調，不僅擁有清淨功能，更透過乾燥技術吹乾機體內殘留水份，有效降低黴菌孳生和異味，若再加上另外選購的銀離子濾網，更能在防疫期間抑制細菌、清淨空氣。機體防鏽、防沼氣設計延長使用壽命、使用品質有保障之外，智慧變頻超節能省電，符合CSPF一級能效，現在買還可享政府貨物稅退稅。

歌林變頻系列冷暖空調。 圖／憶聲電子 提供
歌林變頻系列冷暖空調。 圖／憶聲電子 提供

想要更省電舒適，建議吹冷氣時還可搭配歌林四方吹3D立體擺頭遙控定時9吋DC循環扇使用，DC馬達設計兼顧節能、環保、耐用，3D循環立體送風，還有8段風速、4項智慧功能，可定時開關9小時，讓涼風更快速完整吹至整個空間。

歌林四方吹3D立體擺頭遙控定時DC循環扇。 圖／憶聲電子 提供
歌林四方吹3D立體擺頭遙控定時DC循環扇。 圖／憶聲電子 提供

而防疫期間減少外出，人人簡直都變成料理大師，宅在家做料理最怕就是冰箱不夠裝，歌林上掀門蓋式冷凍櫃儲存空間超大，內附活動式置物架，還搭配左右雙開透明防漏玻璃門設計，裝了哪些食材一目了然，方便先看好想要拿取的食材，不用開開關關尋找，還可以切換冷藏、冷凍功能超方便，讓大家居家防疫也能隨時享用最新鮮的食材。與歌林精緻雙門冰箱KR-223S03搭配使用，現在買還享政府貨物稅補助1,200元，讓民眾在家也能輕鬆兼顧健康飲食。

歌林精緻雙門冰箱，現在買還享政府貨物稅補助1,200元。 圖／憶聲電子 提供
歌林精緻雙門冰箱，現在買還享政府貨物稅補助1,200元。 圖／憶聲電子 提供

歌林上掀門蓋式冷凍櫃儲存空間超大。 圖／憶聲電子 提供
歌林上掀門蓋式冷凍櫃儲存空間超大。 圖／憶聲電子 提供

疫情期間整天宅在家，也別忘了每天活動筋骨，保持良好身心狀態，維持健康。運動時同步開啟歌林智慧型DC直流空氣清淨機KAC-A101，搭載5層濾網，包含HEPA H13級醫療級濾網、銀離子抗菌濾網，經SGS測試有效去除99.9%的懸浮粒子與PM2.5，還有紫外線、負離子增強抑菌功能，讓呼吸更健康。

歌林智慧型DC直流空氣清淨機。 圖／憶聲電子 提供
歌林智慧型DC直流空氣清淨機。 圖／憶聲電子 提供

若遇到非得外出的時刻，外出返家，一定要將全身穿著的衣物徹底洗淨。歌林8KG單槽洗衣機BW-8S01，除了榮獲經濟部省水、節能標章，不銹鋼材質內槽耐用又潔淨，定期使用槽洗淨功能更能徹底清除桶槽污垢，還有冷風乾燥模式，有效避免洗衣機內黴菌滋生，能徹底清潔才是真乾淨。

歌林單槽洗衣機。 圖／憶聲電子 提供
歌林單槽洗衣機。 圖／憶聲電子 提供

透過歌林家電功能強大、健康抑菌、環保節能的家電，在疫情期間做好居家防疫，持續守護自己與家人健康。

歌林陪您一起居家防疫 https://kolin.com.tw/

相關新聞

關島旅遊優惠再加碼！擬發1.4萬元購物金給前5千名旅客

關島政府6月30日宣布，外籍旅客7月4日起持入境前72小時PCR陰性檢測證明可入境免隔離。此外，關島觀光局加碼激勵旅遊計...

梅雨季結束！北東熱飆36度以上 午後雷陣雨範圍趨廣

夏天到了。中央氣象局說，今天正式揮別梅雨季節，迎接典型夏季天氣型態，今天大台北、東半部高溫達到36度以上。未來一周各地高...

因應旅客需求 卡達航空增美航班至每週逾100班

卡達航空公司連接美國與非洲、亞洲和中東地區，持續鞏固其領先的國際航空公司地位。卡達航空宣佈增加美國 12 個航點的班次至...

新冠肺炎恐造成不舉、不孕 醫師建議疫情間採虛擬性愛

新冠肺炎不僅是肺炎，男性睪丸也是病毒目標之一，安南醫院泌尿科醫師董聖雍指出，病毒造成全身性發炎反應，不只對肺部有影響，也...

農藥實名制今上路 業界：上有政策下有對策 採買無差別

農藥實名制從今年1月份預告後，在全國各地紛擾爭議長達半年，植保公會表示，多次與農委會防檢局溝通，防檢局也有些許讓步，比如...

搶攻關島疫苗觀光市場 KKday加碼近5千元防疫住宿金

看準疫苗觀光商機，關島政府日前宣布開放外國人前往打疫苗，昨則再宣布7月4日起持72小時核酸篩檢陰性證明則可以入境免隔離，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。