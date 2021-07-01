居家衛生神隊友 歌林家電全方位打造全家人的防疫避風港

疫情三級警戒持續，大多數民眾減少非必要的外出行程，不管是居家遠端上班，還是孩子在家參加線上課程，長時間待在家不僅讓全家人的關係變得更緊密，更需要透過各種便利、節能、健康的家電，讓防疫生活更安心舒適。

炎炎夏日，居家工作、上課一定要有舒適的環境才能專心有效率，歌林變頻03系列冷暖空調，不僅擁有清淨功能，更透過乾燥技術吹乾機體內殘留水份，有效降低黴菌孳生和異味，若再加上另外選購的銀離子濾網，更能在防疫期間抑制細菌、清淨空氣。機體防鏽、防沼氣設計延長使用壽命、使用品質有保障之外，智慧變頻超節能省電，符合CSPF一級能效，現在買還可享政府貨物稅退稅。

歌林變頻系列冷暖空調。 圖／憶聲電子 提供

想要更省電舒適，建議吹冷氣時還可搭配歌林四方吹3D立體擺頭遙控定時9吋DC循環扇使用，DC馬達設計兼顧節能、環保、耐用，3D循環立體送風，還有8段風速、4項智慧功能，可定時開關9小時，讓涼風更快速完整吹至整個空間。

歌林四方吹3D立體擺頭遙控定時DC循環扇。 圖／憶聲電子 提供

而防疫期間減少外出，人人簡直都變成料理大師，宅在家做料理最怕就是冰箱不夠裝，歌林上掀門蓋式冷凍櫃儲存空間超大，內附活動式置物架，還搭配左右雙開透明防漏玻璃門設計，裝了哪些食材一目了然，方便先看好想要拿取的食材，不用開開關關尋找，還可以切換冷藏、冷凍功能超方便，讓大家居家防疫也能隨時享用最新鮮的食材。與歌林精緻雙門冰箱KR-223S03搭配使用，現在買還享政府貨物稅補助1,200元，讓民眾在家也能輕鬆兼顧健康飲食。

歌林精緻雙門冰箱，現在買還享政府貨物稅補助1,200元。 圖／憶聲電子 提供

歌林上掀門蓋式冷凍櫃儲存空間超大。 圖／憶聲電子 提供

疫情期間整天宅在家，也別忘了每天活動筋骨，保持良好身心狀態，維持健康。運動時同步開啟歌林智慧型DC直流空氣清淨機KAC-A101，搭載5層濾網，包含HEPA H13級醫療級濾網、銀離子抗菌濾網，經SGS測試有效去除99.9%的懸浮粒子與PM2.5，還有紫外線、負離子增強抑菌功能，讓呼吸更健康。

歌林智慧型DC直流空氣清淨機。 圖／憶聲電子 提供

若遇到非得外出的時刻，外出返家，一定要將全身穿著的衣物徹底洗淨。歌林8KG單槽洗衣機BW-8S01，除了榮獲經濟部省水、節能標章，不銹鋼材質內槽耐用又潔淨，定期使用槽洗淨功能更能徹底清除桶槽污垢，還有冷風乾燥模式，有效避免洗衣機內黴菌滋生，能徹底清潔才是真乾淨。

歌林單槽洗衣機。 圖／憶聲電子 提供

透過歌林家電功能強大、健康抑菌、環保節能的家電，在疫情期間做好居家防疫，持續守護自己與家人健康。