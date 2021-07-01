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新冠肺炎恐造成不舉、不孕 醫師建議疫情間採虛擬性愛

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
安南醫院醫師指出新冠肺炎病毒可能對泌尿系統和生殖器官造成傷害。圖／安南醫院提供
安南醫院醫師指出新冠肺炎病毒可能對泌尿系統和生殖器官造成傷害。圖／安南醫院提供

新冠肺炎不僅是肺炎，男性睪丸也是病毒目標之一，安南醫院泌尿科醫師董聖雍指出，病毒造成全身性發炎反應，不只對肺部有影響，也可能對泌尿系統與生殖器官有傷害，男性要留意陽痿不舉、不孕後遺症，這在疫情後更加劇少子化危機，目前各國政府已開始正視這嚴重問題。

董聖雍表示，目前已知新冠病毒是透過細胞上的ACE2和TMPRSS2兩種蛋白附著讓細胞感染，除了肺臟有大量的此類蛋白表現，其他器官如腎臟、膀胱、男性攝護腺、陰莖及睪丸、女性子宮與卵巢也都有大量蛋白表現，這類蛋白又受到雄性荷爾蒙睪固酮激素的調控，所以造成新冠肺炎男性感染機率較女性高，高齡男性也較容易在感染後死亡。

針對泌尿器官部分，董聖雍指出，腎臟感染新冠肺炎後會發生急性腎損傷，嚴重時甚至會發生腎衰竭要洗腎，對於攝護腺肥大的病人來說，會造成下泌尿道症狀的惡化，主要症狀以頻尿、急尿及夜尿等情況為主，有些病人也會發生急性尿滯留狀況，甚至會發生病毒性膀胱炎及膀胱出血等併發症。

在勃起功能方面，被病毒感染後會發生廣泛血管內皮功能障礙，在血管內產生許多微小血栓，以致造成陰莖血管無法順利放鬆充血；感染新冠肺炎會讓心肺功能退化、惡化慢性病病況，都會讓陽痿不舉症狀更惡化。另外，還會影響包括睪丸間質細胞製造睪固酮的功能喪失，產生性腺功能低下情形，也會造成細精小管被破壞、精原母細胞死亡，有一定機率會發生後續寡精症甚至不孕症。

董聖雍說，好消息是目前有發現泌尿科的用藥對於改善新冠肺炎病情有一定程度幫助，比如攝護腺肥大的用藥甲型阻斷劑、5α還原酶抑制劑，以及勃起功能障礙用藥第五型磷酸二脂酶抑制劑，也就是威而鋼跟犀利士，都可改善新冠肺炎所造成的併發症並降低死亡率，建議泌尿科疾病患者繼續保持規律服藥就好。

新冠肺炎病毒常經由人與人密切接觸傳播，董聖雍提醒，「身體狀況良好可發生性行為，不舒服就別做」，戴口罩的確困難但可避免親吻傳播機率，保持固定伴侶也是降低口沫傳播機會方法之一，也可考慮用虛擬性愛或自慰方式取代性愛，降低「人與人的連結機會」。

新冠肺炎 器官

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