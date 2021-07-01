7/1新制！農藥實名制今起實施 農民買農藥需報身分證

今天起，農民購買農藥需實名制，農委會防檢局公告修正規定要求零售農藥販賣業者陳報販售資料時，須增加陳報交易對象身分證字號或居留證號，農民採買時，透過農藥購買紀錄也可佐證實耕者身分，認為會讓農業政策更精準到位。

防檢局表示，為提升農藥產銷資料陳報即時性及正確性，農委會補助業者購置電腦設備，舉辦實績教育訓練，輔導農藥販賣業者使用農藥銷售管理POS系統，歡迎業者提出申請。

農委會表示，參考肥料購買實名制成功經驗，7月1日公告修正「農藥管理法第35條第2項所定農藥生產業或販賣業者應定期陳報資料之格式內容頻率及方式」規定，新增登記農藥購買人身分證字號或居留證號。

農委會說，農民第一次買農藥時可出示身分證、駕照或健保卡核對身分，在有POS系統的店家回購時，則可採報電話方式，自動帶入先前登記的資料，也可用系統的會員條碼，跨店購買免再登記，加速農藥販賣業對於農藥購買紀錄登記及陳報作業。

另外，農委會規劃多項農民補助，透過檢核農藥購買實名制紀錄，協助佐證實耕者身分，方便未來領取各項補助政策，保障權益。全國各農會已從5月18日起率先配合政策推動登記農藥購買人身分證字號，各農會試辦情形良好。

農委會表示，與植物保護公會溝通後，7月1日至12月31日為輔導期，另為配合業者需求特別設計線上表單功能供業者陳報使用。至於現行Excel檔案上傳陳報方式，可延用至111年6月30日止。農委會為協助業者熟悉使用POS系統與線上表單將持續舉辦教育訓練。另為提升POS系統使用率，也規範自111年1月1日起，新申請核發農藥販賣業執照之零售業者，應以POS系統或以網路服務介接方式陳報。

農委會說，為讓農民瞭解購買農藥時應配合實名制，已由各試驗改良場所辦理農民政策座談85場次，並拍攝宣傳短片與錄製廣播持續推播，同時印製海報，供各界利用宣導。未來執行方式也將滾動式檢討。