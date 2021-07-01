抓住疫下商機 芭蕾舞衣大廠推出會呼吸的防護衣

有30幾年歷史寶琦華舞蹈用品，是國內的芭雷舞衣專業公司，在這一波疫情下，因為發現防護衣有商機，立即結合材料商投入開發出機能環保阻菌防護外套，並受到市場歡迎，在疫情中開創出新的商機。

寶琦華開發經理莊家榮說，受少子化等影響，芭雷舞衣市場多年來已無法擴大，他們算是成衣場，幾年前發現國人已有健身、運動風氣，因此轉而開發慢跑、瑜珈等機能服裝，目前在台北、中壢、新竹、台中、嘉義、台南、高雄等縣市設有8家分店，同時也透過網路平台銷售，最近雖疫情嚴重，但許多民眾在家都會做瑜珈和核心肌群運動，業績並不受影響。

因為寶琦華本身就是成衣廠，具有設計和縫製能，因此公司也不斷企圖找出市場脈動，嘗試開發新產品自我挑戰。這波疫情下，材料商曾開發出一款新的布料與航空公司合作，開出發防護衣，但他們感覺那比較偏向禮品市場，他們同時間取得布料，就朝偏向運動衣方向設計；未來即使疫情過後，只要把面罩拆了，還是可以日常穿著使用。

他指出，目前市面上的防護衣產品五花八門，多數採用「不透氣平織布」製作，雖有阻菌效果，但同時會阻隔水氣，穿上後悶熱又不透氣，無法長時間穿著。但寶琦華開發出來的「FREEZONE防護衣」特別採用「高科技奈米微孔機能防水透濕薄膜」製成的機能布料，同時具防水、透濕、透氣與阻菌效果。

莊家榮說，防護外套的微孔比水滴小2萬倍，不僅可阻隔雨水，也能讓汗氣與水氣分子通過，透氣舒適，可稱為是會呼吸的防護外套，且機能布料還經國際歐盟標準ISO、美國標準AATCC與ASTM、日本標準JIS、TTRI等多國標準測試，符合阻菌防蟎、環保無毒、防水透濕等檢驗合格標準，品質有保證。