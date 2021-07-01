高壓西伸並增強 彭啟明：未來要有顯著降雨就等颱風了

台灣的天氣今天開始有顯著轉變，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，告別5、6月梅雨季，連續兩周影響台灣的西南風環境及水氣也告一段落，太平洋高壓接續西伸過來，正式進入夏天的環境。

他說，這幾天高壓還在西伸的過程，強度逐步在增強中，當高壓盤踞在台灣上空，降雨就只剩午後熱對流，這兩天可能較為零星，集中在靠山區附近，周末會增多一些，但預期也不是很全面性。

未來要注意中午高溫的環境。彭啟明說，目前剛進入初夏，台北盆地上看約35-36度，其他地方約33-35度，中南部由於過去連續每天都下雨，務必要注意可能會有突然熱起來的感覺，要特別注意年長者或敏感族群的健康，中午前後務必減少戶外工作的時間，盡量待在陰涼處，或是有空調的地方。

彭啟明表示，未來要有顯著降雨，就要看颱風了，目前在高壓的下緣，也就是菲律賓東方的海面上，的確有許多熱帶雲簇正在發展，不過熱帶雲簇要變成低壓擾動，或是熱帶性低氣壓，最後變成颱風，都有一定生長的過程，不須過度緊張，有時候模式預測的颱風，都只有停留在電腦中，數量常常是好幾倍於真實的颱風數，發展成為熱帶性低氣壓時，再來關注。

他說，這幾天全世界最關注的焦點就是美國加拿大西部，發生異常的極端高溫現象，許多地方都創下有史以來新高溫紀錄，極度嚴重的熱浪也造成往生人口激增的現象。最嚴重的熱點在加拿大溫哥華東北方約250公里處的卑詩省（British Columbia）的李頓（Lytton），連續幾天都是接近50度的高溫，周二曾到達49.6度，這是很難想像的溫度。

彭啟明表示，在氣候上，加拿大是高緯度的國家，平均上是全球平均溫度第二冷的國家，降雪量也是最多之處，這種超乎歷史極端值的溫度，幾乎都無法面對。

他說，會有這樣的情境，主要是上周末開始，在美國加拿大的西半部，由於高壓滯留阻塞，北方冷空氣無法南下調節，讓當地的氣流出現一個類似馬蹄形的環流，高壓滯留在西半部，氣象上稱為高溫穹頂(Heat dome)，就像是一個熱的巨蛋蓋住，不斷的累積熱，這和冬天阻塞高壓影響，帶來極地冷空氣的極端低溫一樣很類似。

他說，預計這樣的熱已過頂峰，這幾天會慢慢地降溫，這是今年全球夏季熱浪的第一個破紀錄的新聞，往後也都還會有，也請大家注意熱的問題。