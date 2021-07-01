台灣進入夏季型天氣 吳德榮：周末午後對流增強

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天起太平洋高壓逐漸增強西伸，台灣進入夏季型的天氣。今、明兩天各地晴朗炎熱、山區午後偶有局部短暫陣雨的機率，今天北部最高溫約在36度左右，東南部因氣流過山沉降作用，最高溫更達38度以上，要注意防曬、防中暑。今天北部25至36度，中部23至35度，南部23至35度，東部22至38度。

他說，歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，周六至下周三有熱帶系統通過呂宋島附近，進入南海發展；美國(GFS)模式模擬的位置、強度皆有差異，最終亦進入南海才有所發展；但兩模式模擬其對台皆無直接影響。不過，皆會間接增多台灣附近的水氣，熱力不穩定度因此提高，午後對流增強並擴大其影響範圍。

周六南來水氣逐漸增多，各地晴朗炎熱、午後山區的局部雷陣雨，有擴及部分平地的機率。周日至下周三南來水氣續增，西半部仍高溫炎熱、午後有局部雷陣雨，東半部雲量增多，花東有局部短暫雨的機率。

中央氣象局回顧今年梅雨季5、6月的總雨量，中南部是正常至偏多，嚴重旱象也獲得紓解。吳德榮說，其中並非僅靠滯留鋒的降雨，西南季風、午後對流、移動性鋒面也都有不可忽略的貢獻，這也是30年前即不再拘泥於滯留鋒的起迄，為梅雨定義的主因之一。6月26日起連5天中南部因西南季風帶來豐沛雨量的天氣型態，由於太平洋高壓逐漸增強西伸，今晨已不復見。