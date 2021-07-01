聽新聞
test
0:00 / 0:00
iOS版Whoscall推出全新進階版 每月50元享3大便利功能
每個人或多或少都有接過詐騙電話的經驗，近期國內疫情險峻，人與人之間減少了實體聯繫，也讓詐騙集團更有機可乘。因此，不只防疫，更要格外注意防詐！陌生來電辨識軟體Whoscall指出，自指揮中心宣布三級警戒以來，已辨識出超過280萬次詐騙電話與簡訊，較上月同期成長近3成。為因應多變的騷擾與詐騙電話，Whoscall推出iOS全新進階版，加入「自動更新」最新號碼資料庫的新功能，不怕忘記更新資料庫，大幅增加使用便利性，也減少不小心接起惱人詐騙電話的機會。
Whoscall目前在台灣已累積近630萬位用戶，每月平均共辨識1.4億次陌生來電與簡訊。由於騷擾和詐騙號碼變動頻繁，唯有定期更新號碼資料庫才能確保來電辨識率，過去Whoscall用戶須透過手動的方式，每週進入App內進行號碼資料庫更新，在iOS全新進階版中，終於推出「自動更新」號碼資料庫的功能，解決用戶忘記每週手動更新的風險。
Whoscall進階版除了可以移除廣告版面、去年iOS進階版中更新增的自動封鎖高頻騷擾來電功能，透過AI分析與預測，自動為用戶封鎖每週高頻騷擾與詐騙電話號碼清單。今年則是被許多用戶敲碗，終於在近期加入了自動更新功能。
目前Whoscall iOS進階版年費為600元，每月平均只要50元，便能享有自動封鎖高頻騷擾來電、自動更新號碼資料庫、零廣告介面等服務，還可免費7天試用。幫助使用者更便利且精準地在接起電話前，就可以先篩選並判斷是否要接起電話。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言