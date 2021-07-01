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iOS版Whoscall推出全新進階版 每月50元享3大便利功能

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
Whoscall iOS全新進階版，每月50元享3大便利功能。圖／Whoscall提供
Whoscall iOS全新進階版，每月50元享3大便利功能。圖／Whoscall提供

每個人或多或少都有接過詐騙電話的經驗，近期國內疫情險峻，人與人之間減少了實體聯繫，也讓詐騙集團更有機可乘。因此，不只防疫，更要格外注意防詐！陌生來電辨識軟體Whoscall指出，自指揮中心宣布三級警戒以來，已辨識出超過280萬次詐騙電話與簡訊，較上月同期成長近3成。為因應多變的騷擾與詐騙電話，Whoscall推出iOS全新進階版，加入「自動更新」最新號碼資料庫的新功能，不怕忘記更新資料庫，大幅增加使用便利性，也減少不小心接起惱人詐騙電話的機會。

Whoscall目前在台灣已累積近630萬位用戶，每月平均共辨識1.4億次陌生來電與簡訊。由於騷擾和詐騙號碼變動頻繁，唯有定期更新號碼資料庫才能確保來電辨識率，過去Whoscall用戶須透過手動的方式，每週進入App內進行號碼資料庫更新，在iOS全新進階版中，終於推出「自動更新」號碼資料庫的功能，解決用戶忘記每週手動更新的風險。

Whoscall進階版除了可以移除廣告版面、去年iOS進階版中更新增的自動封鎖高頻騷擾來電功能，透過AI分析與預測，自動為用戶封鎖每週高頻騷擾與詐騙電話號碼清單。今年則是被許多用戶敲碗，終於在近期加入了自動更新功能。

目前Whoscall iOS進階版年費為600元，每月平均只要50元，便能享有自動封鎖高頻騷擾來電、自動更新號碼資料庫、零廣告介面等服務，還可免費7天試用。幫助使用者更便利且精準地在接起電話前，就可以先篩選並判斷是否要接起電話。

Whoscall於iOS進階版中推出「自動更新」號碼資料庫功能。記者黃筱晴／攝影
Whoscall於iOS進階版中推出「自動更新」號碼資料庫功能。記者黃筱晴／攝影

詐騙集團 廣告 疫情

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