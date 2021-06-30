快訊

19年來首度喊卡！澎湖花火節不敵疫情 今年宣布停辦

外電：台積電助攻 美方贈我莫德納從75萬變250萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘇花公路遊覽車撞山教訓 遊覽車中間座擬取消

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
蘇花公路日前發生遊覽車撞山意外，造成6死、39傷的慘劇。圖／消防局提供
蘇花公路日前發生遊覽車撞山意外，造成6死、39傷的慘劇。圖／消防局提供

蘇花公路日前發生遊覽車撞山意外，造成6死、39傷的慘劇，運安會認定遊覽車體結構有系統性問題，發出安全通告。交通部今表示，有關遊覽車座椅查驗，車輛安全審驗中心已完成比對，總計789輛與報告不符，多數均是文件、程序、實品不同缺失以致與檢測認證規格不一致，目前均積極督促業者改善。

至於有關檢討大客車座椅與車身固定方式的技術規範，以及大客車座椅改裝之標準檢查程序及規定，車安中心已分別於5月10日及6月29日召開會議討論，目前已獲有初步修正共識。

交通部表示，對於遊覽車最後一排中間位置取消設置座位，車安中心已在4月15日召開會議研商，後續將持續與業界溝通，並盡速完成相關法規檢討後將辦理情形書面報告函送立法院。

此外，公路總局日前也已公告109年度遊覽車客運業評鑑不列等業者清冊，完整評鑑結果將於今年底前公布。

對於日前西濱快的連環追撞車禍，交通部說，已於事故發生1個月內，以中央氣象局備品完成雲林四湖路段及嘉義東石路段氣象站共2處。

交通部表示，目前公路總局與氣象局已完成氣象站架設位置盤點及兩局合作協議書簽訂等前置作業，氣象局正在進行採購發包作業，預計於8月決標開始施作，後續將依預定期程於110年11月前完成彰化至台南路段共8站，於111年3月前完成西濱快速公路全線共16站架設。

遊覽車 氣象局

延伸閱讀

防台鐵邊坡異物入侵 交通部：十月底前提出改善計畫

不肖車行連兩年Ａ走駕駛紓困金 公路總局急追回41筆

太魯閣號事故釀49死 邱臣遠轟：高風險段阻隔設施0進度

高雄鳳山一大樓傳確診市府火速清零！附近居民憂趕採檢

相關新聞

防台鐵邊坡異物入侵 交通部：十月底前提出改善計畫

台鐵太魯閣號事故釀嚴重死傷，邊坡安全防護問題引發外界關注，台鐵今表示，為強化全線行車安全，經全面盤點邊坡工程，需改善處所...

芒果這樣切！她曝「滾動式刀法」秒去皮 8千人狂讚：得學起來

屏東枋山、枋寮、獅子鄉等地區盛產芒果，然而近期因新冠Delta變種病毒入侵，引發一股退訂潮，不少民眾得知後力挺果農，訂單數再度升高。對此，一名網友分享自己切芒果的削皮方式，呼籲大家一起支持屏東。而她的「獨特刀法」曝光後，大批網友湧入朝聖，紛紛讚嘆「終於知道該怎麼切芒果」、「這切法要學起來」。

惡臭難耐被指「沒認真洗腳」 皮膚醫：預防腳臭5妙招

夏日炎炎，潮濕悶熱的氣候，是滋長黴菌的理想條件，許多民眾因此為了「腳臭」問題頭痛不已，書田診所皮膚科醫師鄭惠文指出，「汗...

「漢神台灣感謝祭」搜羅促銷美日商品 感謝美日贈疫苗

為了感謝日本與美國兩國伸出援手，分別無償捐贈224萬及250萬劑疫苗，幫助台灣儘早達成全體免疫，漢神百貨及漢神巨蛋購物廣...

蘇花公路遊覽車撞山教訓 遊覽車中間座擬取消

蘇花公路日前發生遊覽車撞山意外，造成6死、39傷的慘劇，運安會認定遊覽車體結構有系統性問題，發出安全通告。交通部今表示，...

染疫看指甲也能判斷！ 醫列「4大特徵」示警：確診者常出現

新冠病毒不斷變異，每個病患出現的症狀都不盡相同，除了大眾熟知的發燒，以及咳嗽等下呼吸道症狀之外，還有味覺異常、腹瀉等，甚至有無症狀患者存在，讓防疫進行更加困難。重症科醫師黃軒就分享，在臨床上「指甲」的狀態也是判斷病症的依據之一，並盤點新冠患者可能出現的「四大指甲特徵」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。