蘇花公路遊覽車撞山教訓 遊覽車中間座擬取消

蘇花公路日前發生遊覽車撞山意外，造成6死、39傷的慘劇，運安會認定遊覽車體結構有系統性問題，發出安全通告。交通部今表示，有關遊覽車座椅查驗，車輛安全審驗中心已完成比對，總計789輛與報告不符，多數均是文件、程序、實品不同缺失以致與檢測認證規格不一致，目前均積極督促業者改善。

至於有關檢討大客車座椅與車身固定方式的技術規範，以及大客車座椅改裝之標準檢查程序及規定，車安中心已分別於5月10日及6月29日召開會議討論，目前已獲有初步修正共識。

交通部表示，對於遊覽車最後一排中間位置取消設置座位，車安中心已在4月15日召開會議研商，後續將持續與業界溝通，並盡速完成相關法規檢討後將辦理情形書面報告函送立法院。

此外，公路總局日前也已公告109年度遊覽車客運業評鑑不列等業者清冊，完整評鑑結果將於今年底前公布。

對於日前西濱快的連環追撞車禍，交通部說，已於事故發生1個月內，以中央氣象局備品完成雲林四湖路段及嘉義東石路段氣象站共2處。

交通部表示，目前公路總局與氣象局已完成氣象站架設位置盤點及兩局合作協議書簽訂等前置作業，氣象局正在進行採購發包作業，預計於8月決標開始施作，後續將依預定期程於110年11月前完成彰化至台南路段共8站，於111年3月前完成西濱快速公路全線共16站架設。