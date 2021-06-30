防台鐵邊坡異物入侵 交通部：十月底前提出改善計畫

台鐵太魯閣號事故釀嚴重死傷，邊坡安全防護問題引發外界關注，台鐵今表示，為強化全線行車安全，經全面盤點邊坡工程，需改善處所計有67處，後續依實際情況評估改善方式(如實體阻隔設施或預警系統)，預定10月31日前提出改善計畫，並等計畫核定後執行辦理。

台鐵局表示，具行車風險工程有類似北迴線K51+170~500山側邊坡安全防護設施工程之上邊坡。有異物入侵疑慮之處所，包含宜蘭線福隆石城邊坡、台東線鹿野山里邊坡及縱貫線新豐南(K97)邊坡等，均已完成施作鋼軌樁以防止異物入侵軌道；並於高風險邊坡路段建置14處共36支監視器（其中南迴線佔11處29支、縱貫線1處2支、台中線1處3支、北迴線1處2支）。

此外，還有37處邊坡設置監測儀器(水位計、傾度管、地錨荷重計、傾斜儀等)共119個，北迴線計有5處14個、台中線13處44個、宜蘭線6處32個、縱貫線6處9個、台東線7處20個，以觀測邊坡狀況，確保行車安全。

台鐵局表示，為全面提升鐵路全線行車安全，依規畫期程已於28日完成盤點鐵路沿線有異物侵入危害之虞的路段，如鐵、公路鄰近或交會處、隧道洞口處等，優先設置永久性之阻隔設施，如圍牆、圍籬等，無法建置者，則採建置異物入侵告警系統辦理。

交通部則說，針對台鐵軌道沿線「25處邊坡預警系統」正在進行細部設計審查作業，預計110年底完成10處，111年底前完成15處。

至於正在進行中的204件台鐵臨軌工程，交通部表示，鐵道局已會同台鐵局，就勤前教育、施工安全計畫等12項安全檢查項目，經全面檢討後，已同意200件臨軌工程復工。