「漢神台灣感謝祭」搜羅促銷美日商品 感謝美日贈疫苗

為了感謝日本與美國兩國伸出援手，分別無償捐贈224萬及250萬劑疫苗，幫助台灣儘早達成全體免疫，漢神百貨及漢神巨蛋購物廣場7月1日至13日推出「漢神台灣感謝祭」，搜羅館內的美國日本各大品牌，從化妝品、服飾、家電、家用到食品，都推出買一送一或買A送B、超殺折扣等回饋，邀消費者將感激的心化作實際行動。

「漢神台灣感謝祭」7月1日展開，各大品牌紛紛推出優惠，像日系的SHISHEDO國際櫃、SHISHEDO東京櫃、RMK、KANEBO等化妝品，都推出明星商品折扣，anySiS、23區、組曲、自由區、earth music & ecology、EDWIN等服飾品牌，打出精選商品買一送一，MUJI無印良品最低3折起。

美系化妝品牌如KIEHLS、CLINIQUE、Elizabeth Arden，也有專屬回饋；精品COACH則是推出5折商品。漢神百貨NIKE、漢神巨蛋Converse、漢神兩館Samsonite、Hush Puppies及NAUTICA等，也有熱銷商品買一送一。

在家電方面，日系品牌下殺最低5.3折起、美日品牌都有推出買A送B的超值優惠；其中也有抗疫必備商品，美系的Hallmark祭出原價6100元的抗菌大師防護罩噴霧，下殺2.8折只要1680元；JASONS也推出哈日族嚴選必買福袋及編輯嚴選美式福袋大滿足，讓消費者能夠一次購足最厲害的異國美食。

漢神兩館為了回饋以新台幣表達對美日兩國謝意的消費者，也祭出一系列活動。只要於感謝祭配合專櫃當日消費累積滿 2000元，就有機會抽中OSIM 護眼樂Air；當日消費滿額還可免費獲得300ml的巴黎香氛濾淨防護罩1瓶。「漢神台灣感謝祭」還規畫兩波的「愛の來店禮」，7月1日至4於配合專櫃刷聯名卡滿500元，即可免費兌換運動好手毛巾（巨蛋）或是304不鏽鋼便當盒（本館）。7月8日至11憑日本或美國護照於配合專櫃消費滿500元，就可兌換施巴運動沐浴乳（巨蛋）或咖啡杯盤組（本館）。