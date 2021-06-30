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輔大附設醫院：自費PCR急件推8小時當天取件

中央社 / 新北30日電

輔仁大學附設醫院今天表示，隨著疫情變化，出境人次增多，配合政府調降新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）自費PCR檢驗價格，急件最快8小時當天可取件。

輔大醫院院長王水深說，隨著疫情變化，出境人次增多，民眾因為出國工作或求學等，需要自費提出PCR核酸檢測證明，輔大醫院配合政府協調降價。

輔大醫院表示，在降價上包括一般件常規檢驗費新台幣5000元降為3500元，急件7000元降到4500元，急件原需9小時以上，如今也配合推出最快8小時當天取件，一般件隔天也可以取件。

輔大醫院表示，每天上午8時至12時採檢，急件上午8時至10時完成掛號，最快當天下午6時後可取件；上午10時至12時完成掛號，需第2天早上10時取件。一般件隔天下午6時後可取件 。

疫情 新冠肺炎 輔仁大學

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