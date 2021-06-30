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滇緬返鄉青年與社區「顛覆湯底包」 在家煮出雲南味

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
在家享用道地雲南味，屏東縣里港鄉定遠自治區的返鄉青年魯玟言、魯玟伶、彭薰誼與里港鄉滇緬民俗文化協會、滇緬風情金三角餐廳共同合作，運用在地雲南香料與料理技術，打造「滇食一域」品牌，推出「滇覆湯底」冷凍調理包，產品銷售淨利10%回饋社區。記者劉星君／攝影
在家享用道地雲南味，屏東縣里港鄉定遠自治區的返鄉青年魯玟言、魯玟伶、彭薰誼與里港鄉滇緬民俗文化協會、滇緬風情金三角餐廳共同合作，運用在地雲南香料與料理技術，打造「滇食一域」品牌，推出「滇覆湯底」冷凍調理包，產品銷售淨利10%回饋社區。記者劉星君／攝影

在家也能享用道地雲南味，屏東縣里港鄉定遠自治區的返鄉青年魯玟言、魯玟伶、彭薰誼與里港鄉滇緬民俗文化協會、滇緬風情金三角餐廳共同合作，運用在地雲南香料與料理技術，打造「滇食一域」品牌，推出「滇覆湯底」冷凍調理包，不僅可做為火鍋湯底食用，還可變換為泰式酸辣河粉、香茅雞湯、泰式清粥等多種吃法，快速又方便。

民國50年從滇緬、泰北區域遷徙來台、由近10個雲南少數民族與漢族共同組成的定遠自治區，獨特的歷史背景、多元的族群文化、以雲南香料為主的飲食文化等，定遠自治區成為滇緬雲南美食的代名詞。

里港鄉定遠在地子弟，25歲的魯玟言與27歲魯玟伶是姐妹、她們與42歲彭薰誼共同合作，她們說，一直思考能為家鄉做些什麼，三人都喜歡吃火鍋，再加上火鍋成為民眾喜愛的飲食，運用雲南媽媽們家傳手藝及香料，歷經多次嘗試後，研發出雲南風味湯底，以「滇食一域」為品牌，推出「滇覆湯底」冷凍調理包。

魯玟言說，社區雲南媽媽們的家傳手藝，以水蓼、南薑、馬蜂橙、刺芫荽、胡荽子及月桂葉等香料，搭配豬龍骨熬煮的雲南風味湯底，相當美味。

推出「滇食一域」品牌，她們說，以向社區購買原料並將產品銷售淨利10%回饋社區，採金流直接回饋社區，期盼帶動社區參與，推動在地產業建立，促進產品永續，創造共好，推出的「滇覆湯底」冷凍調理包，單包適合3至4人使用，每包優惠價250元，可到滇食一域官網https://yunnancuisine2021.wixsite.com/yunnancuisine。

屏東縣長潘孟安說，屏東縣農村再生社區物產豐富，不僅是花果天堂，更是美妝面膜故鄉，農村再生計畫擾動，讓社區特色產業精緻化、商業化，也為青年舖下返鄉創業的路。 

屏東縣府透過「青年扎根・屏本事－屏東縣青年參與農再社區方案設計」計畫辦理，讓青年投入農村再生產業發展及跨域合作，和社區攜手打造全新農村再生品牌，建立回饋機制，與農村一同永續發展，實踐安居樂業2.0的美好願景。

在家享用道地雲南味，屏東縣里港鄉定遠自治區的返鄉青年魯玟言、魯玟伶、彭薰誼與里港鄉滇緬民俗文化協會、滇緬風情金三角餐廳共同合作，運用在地雲南香料與料理技術，打造「滇食一域」品牌，推出「滇覆湯底」冷凍調理包，產品銷售淨利10%回饋社區。記者劉星君／攝影
在家享用道地雲南味，屏東縣里港鄉定遠自治區的返鄉青年魯玟言、魯玟伶、彭薰誼與里港鄉滇緬民俗文化協會、滇緬風情金三角餐廳共同合作，運用在地雲南香料與料理技術，打造「滇食一域」品牌，推出「滇覆湯底」冷凍調理包，產品銷售淨利10%回饋社區。記者劉星君／攝影

屏東縣 青年 農村再生

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