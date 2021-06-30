台東連續20天零確診 部東醫院7月逐步恢復門診

被規劃為新冠肺炎專責醫院的衛福部台東醫院，因台東連續20天零確診，自7月起將逐步恢復門診和慢性處方箋等業務。

台東部東醫院被規劃為新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）專責醫院，病患轉至其他醫院，造成諸多不便。

部東醫院今天表示，部東長期以來均配合中央指示及台東縣衛生局的政策運作，於5月26日接獲指示，從5月29日起正式成為專責收治新冠肺炎醫院；在院長樊聖的帶領下，院方所有人員齊心協助，短短不到3天的時間，完成了將上百名病患及住民轉院的任務。

部東醫院守護台東鄉親及弱勢民眾使命，對於需要的美沙冬替代療法的藥癮患者及長期領慢性處方箋藥品民眾的需求，仍謹記在心，仍不斷地與主管機關進行溝通，能早日開放部分門診業務，持續服務台東鄉親。

部東醫院表示，經過不斷地溝通，終於在中央流行疫情指揮中心派員到部東實地視察後，於今天同意部東恢復門診、慢性病處方箋、呼吸照護病房、精神科病房及護家部分營運。

部東醫院表示，自7月起，部東恢復部分門診及領取慢性處方箋等業務；門診每個診次不超過20人，僅限電話及網路預約方式，不接受當天現場掛號，預約掛號專線：（089）324112分機1151、1153。