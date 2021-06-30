40年沒看過的慘狀！棘冠海星大爆發 重創太平島珊瑚礁

中研院團隊今年4月受海委會委託前往太平島海域調查，發現水深2公尺以下有超過九成的海底珊瑚礁死亡，團隊目睹震驚「潛水40多年也未曾見到如此慘狀」，堪稱生態浩劫，研判是「棘冠海星」數量大爆發導致石珊瑚死亡。學者示警，東沙群礁及台灣周邊海域也可能重演慘況，海保署說，將研究太平島為個案或鄰近島嶼普遍現象，並加強生態調查以減緩衝擊。

中研院生物多樣性中心研究員、自然生態保育協會理事長鄭明修從1994年至今到太平島潛水調查七次，每次都有發現棘冠海星棲息在石珊瑚底部，不過數量從罕見、稀有、到2017年變為偶爾可見。研究認為，珊瑚覆蓋率超過50%的健康珊瑚礁海域，每1萬平方公尺可供養20至30隻棘冠海星，若增加可能對該區域珊瑚不利，但鄭明修團隊根據觀察紀錄換算，太平洋海域的棘冠海星密度相當於1萬平方公尺760隻，已達大爆發等級。

棘冠海星以活體石珊瑚的珊瑚蟲為食，一隻成體的棘冠海星每年可以啃食掉4至6平方公尺的珊瑚，對珊瑚礁海域的珊瑚產生很大的衝擊，飽食的棘冠海星可利用儲存的能量，在飢餓狀態下存活6個月。鄭明修說，在太平島夜間潛水才比較容易發現5至8公分的小型個體，白天時小個體都躲藏在珊瑚群體下方或縫隙間，不易被發覺，加上本身絕佳的防禦機制與不多見的天敵，成體的棘冠海星幾乎很難被完全「移除」。

根據國外紀錄，1970年代在澳洲大堡礁曾發現棘冠海星大爆發，此後就一直無法根除，後來在琉球、關島、印尼等海域，也曾發生過棘冠海星大爆發導致大範圍珊瑚死亡。

棘冠海星大爆發除了自然周期性變動外，鄭明修說，研判還有兩種原因，第一是「天敵的消失」，大法螺已知是棘冠海星最主要的天敵，但大法螺常被作為觀賞用貝殼，在太平島和台灣海域幾乎滅絕。第二是人類對海洋的汙染，含豐富營養鹽的水流入海中，造成微細藻類的大量增生，也提供棘冠海星幼生時期足夠的食物來源。

鄭明修說，在太平島持續一個月潛水觀察，棘冠海星族群數量不斷變動，因為有些地方石珊瑚幾乎百分之百死亡，沒有食物的棘冠海星四散覓食移動，例如島東南側水深20公尺以下沙地上經常看見牠們不斷爬行到處搜索活珊瑚群體。原來測站的棘冠海星數量也不斷變動，對於未來移除工作的規畫產生不確定性。