快訊

新北永和婦人沒慢性病 打完疫苗後卻猝死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／龍山寺地下街恢復營業 百元剪髮店超忙

攝影中心 / 記者侯永全／即時報導
龍山寺地下街復業，清潔人員忙著消毒擦拭周邊環境。記者侯永全／攝影
龍山寺地下街復業，清潔人員忙著消毒擦拭周邊環境。記者侯永全／攝影

隨著全國進入三級警戒，龍山寺地下街也跟著封閉，自五月中停業後，今天正式恢復營業，相隔一個半月重新開工的商家忙於店內的清潔與消毒，雖然為能重新做生意感到高興，卻也擔憂疫情衝擊營運。

今天上午十一點恢復營業的店家僅三、四成，逛街消費的人潮更是稀落。不過地下街百元剪髮店一開門客源就絡繹不絕，是生意最興隆的店家。客人說已經習慣在這家剪髮，所以一開業就跑來修剪頭髮，而且只要一百元便宜又方便。販售飾品的業者表示，為開業已經做好萬全的防疫措施，消毒酒精、紫外線及防護面具都有準備因應，而疫情期間也會盡量配合政府的防疫政策。

地下街的餐飲業者指出，終於能開門做生意，很高興且很期待，而店內也用隔板區隔座位，不過因三級警戒禁止店內用餐，所以還是擔心因沒客人而感到惶恐，業者希望疫情能盡快結束，讓大家恢復正常生活。

龍山寺地下街自五月中停業後今恢復營業，不過復工店家不多，人潮更是稀落，地下街一隅貼著「天佑台灣 台灣興旺」春聯。記者侯永全／攝影
龍山寺地下街自五月中停業後今恢復營業，不過復工店家不多，人潮更是稀落，地下街一隅貼著「天佑台灣 台灣興旺」春聯。記者侯永全／攝影
命理業者專區拉起鐵門準備復工。記者侯永全／攝影
命理業者專區拉起鐵門準備復工。記者侯永全／攝影
龍山寺地下街相隔一個半月後恢復營業，商家將飾品陳列架移到店外準備復工。記者侯永全／攝影
龍山寺地下街相隔一個半月後恢復營業，商家將飾品陳列架移到店外準備復工。記者侯永全／攝影
飾品業者在「福」字春聯前，清掃店面準備復工。記者侯永全／攝影
飾品業者在「福」字春聯前，清掃店面準備復工。記者侯永全／攝影
鳥卦的白文鳥在命理業者專區準備「復工」。記者侯永全／攝影
鳥卦的白文鳥在命理業者專區準備「復工」。記者侯永全／攝影
部份拉起鐵門準備開業的商家清掃店面。記者侯永全／攝影
部份拉起鐵門準備開業的商家清掃店面。記者侯永全／攝影
龍山寺地下街恢復營業，商家穿戴防疫裝備整理店面準備復工。記者侯永全／攝影
龍山寺地下街恢復營業，商家穿戴防疫裝備整理店面準備復工。記者侯永全／攝影
龍山寺地下街百元理髮店一開業客源就絡繹不絕。記者侯永全／攝影
龍山寺地下街百元理髮店一開業客源就絡繹不絕。記者侯永全／攝影

疫情 剪髮 三級警戒

延伸閱讀

板橋大遠百臨時宣布下午停業 安排員工全面快篩

板橋大遠百櫃姐確診 今停業一日清消安排全員快篩

拚解除三級警戒 相關指引準備中

板橋大遠百突提前打烊消毒 傳櫃姐與家人雙雙確診

相關新聞

芒果這樣切！她曝「滾動式刀法」秒去皮 8千人狂讚：得學起來

屏東枋山、枋寮、獅子鄉等地區盛產芒果，然而近期因新冠Delta變種病毒入侵，引發一股退訂潮，不少民眾得知後力挺果農，訂單數再度升高。對此，一名網友分享自己切芒果的削皮方式，呼籲大家一起支持屏東。而她的「獨特刀法」曝光後，大批網友湧入朝聖，紛紛讚嘆「終於知道該怎麼切芒果」、「這切法要學起來」。

7月起擴大補助產檢服務 國健署：估每年16萬名孕婦受惠

為挽救少子化危機、增進母嬰健康，今年7月1日起孕婦產檢次數將從10次增為14次；為降低妊娠與生產併發症，減少孕婦及新生兒...

染疫看指甲也能判斷！ 醫列「4大特徵」示警：確診者常出現

新冠病毒不斷變異，每個病患出現的症狀都不盡相同，除了大眾熟知的發燒，以及咳嗽等下呼吸道症狀之外，還有味覺異常、腹瀉等，甚至有無症狀患者存在，讓防疫進行更加困難。重症科醫師黃軒就分享，在臨床上「指甲」的狀態也是判斷病症的依據之一，並盤點新冠患者可能出現的「四大指甲特徵」。

影／龍山寺地下街恢復營業 百元剪髮店超忙

隨著全國進入三級警戒，龍山寺地下街也跟著封閉，自五月中停業後，今天正式恢復營業，相隔一個半月重新開工的商家忙於店內的清潔...

7月1日刺網實名制正式上路 漁民要在漁網上寫名字

7月1日刺網實名制正式上路，海漁基金會在漁港輔導漁民幫自己的漁網寫名字，並舉辦「守護海洋記網開來：2021刺網實名制周周...

柯粉護理師譏林靜儀「離婚大嬸」 女醫貼美照反擊

日前中山醫學大學附設醫院婦產部醫師林靜儀批評台北市長柯文哲防疫政策，讓柯粉護理師張喬瑜不滿，回譏她是「那個離婚的50歲大嬸」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。