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影／龍山寺地下街恢復營業 百元剪髮店超忙
隨著全國進入三級警戒，龍山寺地下街也跟著封閉，自五月中停業後，今天正式恢復營業，相隔一個半月重新開工的商家忙於店內的清潔與消毒，雖然為能重新做生意感到高興，卻也擔憂疫情衝擊營運。
今天上午十一點恢復營業的店家僅三、四成，逛街消費的人潮更是稀落。不過地下街百元剪髮店一開門客源就絡繹不絕，是生意最興隆的店家。客人說已經習慣在這家剪髮，所以一開業就跑來修剪頭髮，而且只要一百元便宜又方便。販售飾品的業者表示，為開業已經做好萬全的防疫措施，消毒酒精、紫外線及防護面具都有準備因應，而疫情期間也會盡量配合政府的防疫政策。
地下街的餐飲業者指出，終於能開門做生意，很高興且很期待，而店內也用隔板區隔座位，不過因三級警戒禁止店內用餐，所以還是擔心因沒客人而感到惶恐，業者希望疫情能盡快結束，讓大家恢復正常生活。
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