停課居家 逾5成家長易負面情緒 家扶推親子新生活

三級防疫警戒至今超過1個月，大人居家辦公、孩子停課不停學，又將接續暑假，親子長時間宅在家。依據家扶基金會「疫情下的兒少照顧」問卷調查，發現疫情現況下，親子相處時間平均每天增加約7小時，家長育兒與工作壓力倍增，51.4%表示易有負面情緒、53.5%表示親子衝突增加。對此，家扶基金會推動親子防疫新生活｢冷靜三秒鐘｣、｢不閉打小孩｣，協助家長減壓並促進正向親子關係，強化保護每一個在家的孩子。

家扶在5月28日至6月10日進行「疫情下的兒少照顧」調查，針對家有18歲以下子女的家長、照顧者進行線上問卷填答，共計回收2629份，有效份數為2323份。在95%的信心水準下，誤差值為正負1.78%。

調查發現，防疫期間家長感到擔憂的事情，依序為健康、經濟與照顧面向。其中，照顧面向以「不知如何安排孩子在家的活動」33.8%為最多，其次為「無法協助孩子學習」25.3%；調查也指出，53.5%家長表示孩子學校停課期間，與孩子的衝突變多，問卷進一步了解家長如何處理親子衝突？多數家長能理性因應，但仍有31.8%是以責罵孩子因應。

此外，調查發現，51.4%家長在孩子停課期間容易有負面情緒，且相處時間越長越有此情形，而高達67.8%的家長主要以自我消化處理負面情緒，選擇對外尋求協助(如：生命線、張老師)未達2成。值得關注的是，停課期間女性照顧者與孩子相處平均增加的時間是男性的1.24倍，女性照顧者負面情緒與衝突增加的比率也比男性高 。

而據衛福部統計，去年兒少保護案件通報量比前年成長12%，家扶基金會社會工作處處長周大堯則表示，近年學校是兒少保護通報首要來源，停課再加上接續暑假，這一大段時間的兒少保護關懷主力因防疫受限，若無適時補位，令人憂心受虐黑數恐將潛藏。

周大堯說，家扶除推動｢快樂親子5步驟：不閉打小孩｣，為正向親子關係提出簡易解方，對於兒少保護服務工作在疫情期間面臨挑戰，在實務上也依風險評估原則進行服務家庭分級，提高電話訪視追蹤頻率、單獨與兒少電話（視訊）會談、提供物資補助、線上輔導等服務，依必要性並兼顧防疫下進行家庭訪視並提供資源，確保服務不中斷。

諮商心理師王雅涵建議，家長得先學會如何照顧好自己，才能照顧好孩子，面對突如其來的壓力，家長需要先彼此溝通並做好分工，同時參加支持團體或規畫屬於自己的時間，為負面情緒尋找發洩管道。另外，把握與家人相處時間，和孩子一起規畫做家事、桌遊、運動等共同活動，不但能幫孩子建立固定生活作息，更能拉近彼此關係，讓壞事變好事。