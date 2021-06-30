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染疫看指甲也能判斷！ 醫列「4大特徵」示警：確診者常出現

聯合新聞網 / 綜合報導
平常較不常注意到的指甲，其實也會透露身體的警訊。 示意圖／ingimage
平常較不常注意到的指甲，其實也會透露身體的警訊。 示意圖／ingimage

新冠病毒不斷變異，每個病患出現的症狀都不盡相同，除了大眾熟知的發燒，以及咳嗽等下呼吸道症狀之外，還有味覺異常、腹瀉等，甚至有無症狀患者存在，讓防疫進行更加困難。重症科醫師黃軒就分享，在臨床上「指甲」的狀態也是判斷病症的依據之一，並盤點新冠患者可能出現的「四大指甲特徵」。

黃軒在臉書發文表示，曾經有名病人求診時，稱自己並無抽菸習慣，他也沒在病人身上聞到菸味，但當他看見其右食指及中指指甲後，便馬上知道這位病人其實常用右手抽菸，甚至持續了好幾十年。他解釋，其實除了一般常見症狀或身體狀況的表徵之外，人體指甲的細微變化，也是可以協助醫師「破案」的關鍵之一。

黃軒接著說，新冠病患其實也會出現一些指甲上的變化，但這些現象並不是新冠病毒專屬的病症，而是經常出現在重病患者或曾經生病的人身上，只不過這些甲床的改變，一般人平時較不會特別注意到。

黃軒也列出四種新冠病患可能出現的指甲特徵，包含一、博氏線條，指的是指甲上有「清晰線條」，原因為病毒感染導致指甲生長中斷，通常是曾感染新冠病毒的人，在指甲恢復後出現清楚的線；二、米斯線條，約在確診45天後，指甲上出現的「白色條紋」，會隨指甲的生長漸漸移動到尖端，被剪去時就會消失，不需太過擔心。

第三、紅色半月指甲，有些新冠病患的指甲根部白色部分，會出現紅新月形線的表徵，可能是因病毒感染導致血管損傷或是免疫風暴後的反應，通常在一至四週就會消失，不需特殊治療；四、脫甲，約在新冠患者發病約14或21天後，四肢指甲根部開始鬆動，發病後約3個月指甲可能完全脫落。

文末，黃軒強調，民眾若有身體不適前往就醫時，務必維持指甲的原貌，避免塗抹指甲彩繪，讓醫師能從甲床的細微變化，去判斷患者的身體疾病狀況，做出更準確的判斷。他也透露，有時看見病患的指甲後，就能更加有信心地展開診治。

新冠肺炎 COVID-19

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