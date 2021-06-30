柯粉護理師譏林靜儀「離婚大嬸」 女醫貼美照反擊

日前中山醫學大學附設醫院婦產部醫師林靜儀批評台北市長柯文哲防疫政策，讓柯粉護理師張喬瑜不滿，回譏她是「那個離婚的50歲大嬸」，此貶低言論引起不少醫師撻伐，醫師吳欣岱上傳自拍美照聲援「總是用年齡、用有沒有生小孩來定義女性的都是同一種人？什麼人？無腦的人」。

北農爆發群聚感染後，柯文哲要求全面施打疫苗「暴力處理」，遭醫師林靜儀批評「你當疫苗是事後避孕藥，事先沒戴罩，打了就有效？」，柯文哲則回酸，「婦產科醫師想不到其他方式形容？算了，不要理她」。

張喬瑜為此在臉書發文批評「把事後避孕藥拿來比喻疫苗的大嬸，不知道是不是自己常嗑這種東西，才會用這種讓人傻眼自以為幽默的比喻來降低自己婦產科醫生的格調！」、「上網搜尋看報導寫說，大嬸有過ㄧ段婚姻，跟前夫離婚之後，愛上小自己八歲的助理，都快五十歲的人了！整天開口閉口事後避孕藥，不然就是嗆別人不知道懷孕，請問大嬸，妳呢？嗆別人之前請問妳是生了幾個報效國家？」。

林靜儀昨（29）日在臉書上貼出美照，高EQ回應「可能有人認為『那個離婚的50歲大嬸』對我會造成批評貶抑。嗯，我本人快50歲，好好化妝會長這樣（誠實）」，更直說「還把姐弟戀當成什麼特殊事件的人很落伍」。

血管外科醫生吳欣岱也接力發美照支持林靜儀，寫道「大家有沒有發現，總是用年齡、用有沒有生小孩來定義女性的都是同一種人？什麼人？無腦的人」，另外，還有台大醫師施景中、禾馨執行長蘇怡寧醫師、禾馨醫療營運長林思宏醫師、恆春旅遊醫院醫師邱豑慶、知名牙醫師史書華聲援林靜儀。

張喬瑜被撻伐後，卻呼籲醫生與護理師應要平起平坐，自稱許多台灣民眾是舔高知識份子醫師經歷的人來歧視護理師，「做人學歷不用太高，但是堂堂正正做人很重要」。