打疫苗無助Delta？ 研究：兩劑仍有效

疫苗效果遭Delta變種病毒削弱，但仍能降低重症住院率！英國公共衛生部數據指出，AZ 疫苗與BNT對 Delta 變種病毒可有效降低染疫後九成以上的重症住院機率。另有研究指出，莫德納疫苗對 Delta 變種產生良好的中和抗體反應，可有效抵抗 Delta 變種病毒。

莫德納有抗體反應

世界衛生組織的數據，Delta變種病毒已成為全球主要的冠狀病毒變種，目前在各地普遍施打的莫德納、AZ、BNT等疫苗大廠紛紛提出對於現有疫苗對於Delta變種病毒的相關實驗結果。

莫德納公司透過新聞稿指出，透過分析完整接種兩劑疫苗一週後的8名參與者血清樣本後發現，莫德納疫苗對「所有」新冠肺炎變種病毒均有產生中和抗體反應，該反應所產生的蛋白質將能有效防止病毒入侵細胞、造成感染，但效果不如傳統原始病毒。

此外，莫德納公司提出的數據顯示，莫德納疫苗對於Delta變種的抗體反應比具有免疫逃離反應的Beta變種有效。莫德納首席執行官班塞爾認為，本次數據代表莫德納疫苗對於新變種病毒具有一定的保護作用，但目前藥廠也在持續研究能夠因應新變種病毒傳播的開發策略。

AZ疫苗避免重症

此外，阿斯利康公司指出，英國公共衛生部的數據已證實完整接種兩劑AZ疫苗能夠降低92%的Delta變種病毒染疫後住院率，對於英國變種則降低86%。對於該數據，阿斯利康生物製藥研發執行副總裁潘加洛斯強調，Delta 變種傳播力極強，而本次數據證實AZ疫苗可提供接種者良好的保護力。

BNT稱效果良好

另一方面，據路透社報導，BNT疫苗能夠降低個案染疫後的住院機率約96%，與當初應對Alpha變種病毒的效果相等，且中和抗體反應良好，只是相較於原始病毒株，效果與強度仍有些許降低。

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