芒果這樣切！她曝「滾動式刀法」秒去皮 8千人狂讚：得學起來

屏東枋山、枋寮、獅子鄉等地區盛產芒果，然而近期因新冠Delta變種病毒入侵，引發一股退訂潮，不少民眾得知後力挺果農，訂單數再度升高。對此，一名網友分享自己切芒果的削皮方式，呼籲大家一起支持屏東。而她的「獨特刀法」曝光後，大批網友湧入朝聖，紛紛讚嘆「終於知道該怎麼切芒果」、「這切法要學起來」。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，今年的芒果產量大、價格低，希望大家都能多買芒果回家吃，幫助屏東當地的果農，不用過度擔心會有病毒存留。她隨後貼出自己切芒果的影片，並說明這是她長年來的去皮方式，不僅能避免滴汁，還能大口進食，讓「吃芒果不再是災難」。

從影片中可以看見，原PO先在芒果表面找出中線，並以中線為主，於左或右兩邊0.5公分左右下刀，避免切到籽；下一步，將切下來較厚的另一半抓1至1.4公分再切一刀，把含有籽的部分去除，她也提醒，依照品種不同，籽的厚度也有差別，多切幾次後就能自己拿捏。

接著，將分半的芒果一一切成「船形」，就能進入去皮的步驟。原PO說明，在去皮之前，需先將刀與砧板平行並盡量貼合，在下刀時兩手配合、沿著水果的外皮滾動式往前推，就能將輕鬆削去薄薄一層果皮，並保留果肉的水分不滴汁。

貼文曝光後，引來近8千人按讚朝聖，網友紛紛直呼「原來是這樣切」、「這刀工真厲害」、「妳的切法好療癒喔」、「太厲害了，害我一度以為是在切生魚片」、「看完這個我終於知道怎麼切芒果了」、「這切法要學起來」等；不少人則笑說「有人削皮更好吃」、「我照這方式切一遍，芒果已成火龍果」、「芒果我有了，請問影片裡那雙手哪裡領？」