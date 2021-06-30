7月起擴大補助產檢服務 國健署：估每年16萬名孕婦受惠

為挽救少子化危機、增進母嬰健康，今年7月1日起孕婦產檢次數將從10次增為14次；為降低妊娠與生產併發症，減少孕婦及新生兒死亡，檢驗項目也升級，新增妊娠糖尿病篩檢、貧血檢驗與2次一般超音波檢查。

針對未納健保的新住民懷孕婦女，國民健康署表示，也與國人一樣，享有相同的擴大產檢服務；並預估，整體擴大服務每年將有16餘萬孕婦受惠。

●增加4次產檢服務：

妊娠第8、24、30及37周，各增加1次產檢，以維持母體及胎兒健康，預防妊娠及生產合併症，早期發現異常，及早治療。

●增加2次一般超音波檢查：

妊娠第8至16周及第32周後，各增加1次一般超音波檢查，以預估妊娠周數，有助於監測胎兒異常、多胞胎及掌握胎兒發育，降低妊娠及生產風險。

●增加妊娠糖尿病篩檢：

第24至28周新增妊娠糖尿病篩檢，國健署解釋，由於懷孕期間母體過高的血糖會通過胎盤而影響胎兒，因而造成胎兒過大、新生兒低血糖、黃疸、肩難產等風險，亦增加孕婦以及產後發生典型糖尿病之風險，因此藉由篩檢能早期發現症狀，並早期介入治療。

●增加貧血檢驗：

國健署指出，在台灣，有將近1至2成孕婦初期產檢時為貧血，生產時更高達3至4成，恐造成胎兒過小、發生早產，增加周產期死亡率，或發展遲緩、注意力不足、智力障礙等問題。

母體部分，貧血也可能增加孕產婦心肺負擔，造成頭暈、暈倒，傷口癒合不良，子宮收縮不良、難產、產後憂鬱等，其中以產後大出血的孕婦更加危險，因此孕產婦及醫療照護提供者須特別注意。

這次擴大產檢項目中，第24至28周新增貧血檢驗，孕，盼希望藉此及早發現孕婦貧血情形，並早期透過營養素（如鐵、葉酸等）之攝取或經醫師評估使用補充劑等加以改善，降低母嬰相關併發症風險。

為配合擴大產檢服務，提供相關衛教資訊，國健署編製「孕婦產檢加值手冊」，明日起，產檢醫療院所會將該手冊發予每位孕婦（含未納健保之新住民懷孕婦女）。

國健署呼籲，準媽咪每次產檢時，記得要攜帶「孕婦健康手冊」、「孕婦產檢加值手冊」及健保卡。

此外，加值手冊中提到，有家族史、高齡、肥胖、曾經發生死胎、胎兒畸型、產檢發現胎兒過大、羊水過多等症狀的孕婦為妊娠糖尿病的高危險群。

※擴大產檢懶人包： https://health99.hpa.gov.tw/material/6905