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澎湖、台灣航班運能紓解 今僅剩零星旅客排隊候補

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導
澎湖馬公航空站今有旅客候補機位，但隨著昨加開班機疏運，已經緩解候補人潮。圖／讀者提供
澎湖馬公航空站今有旅客候補機位，但隨著昨加開班機疏運，已經緩解候補人潮。圖／讀者提供

全國防疫維持三級警戒，澎湖海空交通在7月12日以前受疫情影響大幅減班，近日馬公航空站出現候補人潮，排不上機位的民眾一度滯留機場，昨縣府、民航局協調華信航空加開班機疏運，今僅剩零星旅客候補，明起澎湖往高雄每周還會加開4航次，預估可解決旅客需求。

目前受疫情影響，澎湖往台灣一天僅飛4班次，台北、台中各一班，高雄2班，近日因澎湖大學生學期結束，有返台需求，航班班班客滿，機票一位難求，近幾天馬公航空站都有不少年輕面孔排隊候補，還有人排不上機位在機場滯留整夜。

經過立委楊曜、縣府及民航局溝通，昨天華信航空加開1航次往台中，舒緩候補人潮，今往返台灣、澎湖的台華輪，回程開放旅客上船，馬空航空站今僅剩零星旅客候機，前幾日運能緊張情況已大幅減緩。

馬空航空站表示，今下午3點半、3點55分還有各一班航次飛往台北、高雄，現場等待旅客有8人，若機上有空位，應可順利上機返台。

馬空航空站說，目前台澎航班每班次可載運70人，但在7月10日前，機位全數客滿，華信、立榮航空明起將增開班次，每周一、五由華信加開飛往高雄，周三、周日則由立榮直飛，目的地也是高雄。

海運部分，高雄航線台華輪原本因應疫情僅載貨不載客，為疏運旅客，今天、7月15日及29日馬公往高雄航班開放載運旅客，有需求民眾可定位回台。

澎湖馬公航空站今有旅客候補機位，但隨著昨加開班機疏運，已經緩解候補人潮。圖／讀者提供
澎湖馬公航空站今有旅客候補機位，但隨著昨加開班機疏運，已經緩解候補人潮。圖／讀者提供

澎湖 華信

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