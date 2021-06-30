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畜牧業與餐飲業合作 特製台灣牛肉麵支援雙北醫護前線

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
畜牧業者與餐飲業者合作，特別開生產線，為雙北第一線醫護人員特製台灣牛肉麵調理包，今捐贈給新北市政府，以及國軍三軍總醫院，讓醫護忙碌休息時，也能品嘗台灣牛肉麵。圖／業者提供
畜牧業者與餐飲業者合作，特別開生產線，為雙北第一線醫護人員特製台灣牛肉麵調理包，今捐贈給新北市政府，以及國軍三軍總醫院，讓醫護忙碌休息時，也能品嘗台灣牛肉麵。圖／業者提供

新冠肺炎疫情嚴峻，台灣國產牛肉業者芸彰牧場，結合四度獲得台北牛肉麵節冠軍的皇家傳承牛肉麵，特別開生產線，為雙北第一線醫護人員特製台灣牛肉麵調理包，並且在今天捐贈給新北市政府，以及國軍三軍總醫院；讓醫護人員在辛苦工作值班之餘，也能享用一份宛如現煮、熱騰騰的台灣好牛冠軍牛肉麵。

這次負責媒合餐飲、畜牧兩大業者的臉書粉專「一級嘴砲技術士」林姓版主表示，平時除了針貶時事、大話農業外，因為曾任救護員，因此這次在疫情期間，自掏腰包媒合同樣在疫情下重傷的畜牧業及餐飲業，製作方便調理的牛肉麵即食包讓醫護享用，盡一份心力。

他說，這次跨界合作業者中，皇家傳承牛肉麵過去四度獲得台北牛肉麵節冠軍，除了具有料理技術外，也有符合法規標準的中央廚房，過去研發各種不同口味的牛肉麵調理包有經驗。

而提供台灣優質國產牛肉的芸彰牧場，這次疫情下，餐廳生意大減八成，雖宅配訂單增加數倍，但仍不足以打平；即使同樣受到衝擊，仍願意提供台灣牛肉，促成醫護捐贈美事。

他表示，這批台灣牛肉麵調理包，是為了雙北第一線醫護人特別開生產線特製的，市場上並未販售，只需隔水或微波加熱即可食用，讓醫護人員在辛勞守護患者的當下，除了眾多的乾糧與便當以外，也能夠輕鬆方便享用台灣牛肉麵，暖心也暖胃。

他說，受贈單位除了國軍三軍總醫院150份直送以外，也透過新北市衛生局將300份牛肉麵即食包，轉送到新北多個醫療重點醫院，讓餐飲業者與國內畜牧業者的愛心擴及，善的循環，在艱困的疫情下得以延續。

畜牧業者與餐飲業者合作，特別開生產線，為雙北第一線醫護人員特製台灣牛肉麵調理包，今捐贈給新北市政府，以及國軍三軍總醫院，讓醫護忙碌休息時，也能品嘗台灣牛肉麵。圖／業者提供
畜牧業者與餐飲業者合作，特別開生產線，為雙北第一線醫護人員特製台灣牛肉麵調理包，今捐贈給新北市政府，以及國軍三軍總醫院，讓醫護忙碌休息時，也能品嘗台灣牛肉麵。圖／業者提供
畜牧業者與餐飲業者合作，特別開生產線，為雙北第一線醫護人員特製台灣牛肉麵調理包，今捐贈給新北市政府，以及國軍三軍總醫院，讓醫護忙碌休息時，也能品嘗台灣牛肉麵。圖／業者提供
畜牧業者與餐飲業者合作，特別開生產線，為雙北第一線醫護人員特製台灣牛肉麵調理包，今捐贈給新北市政府，以及國軍三軍總醫院，讓醫護忙碌休息時，也能品嘗台灣牛肉麵。圖／業者提供
畜牧業者與餐飲業者合作，特別開生產線，為雙北第一線醫護人員特製台灣牛肉麵調理包，今捐贈給新北市政府，以及國軍三軍總醫院，讓醫護忙碌休息時，也能品嘗台灣牛肉麵。圖／業者提供
畜牧業者與餐飲業者合作，特別開生產線，為雙北第一線醫護人員特製台灣牛肉麵調理包，今捐贈給新北市政府，以及國軍三軍總醫院，讓醫護忙碌休息時，也能品嘗台灣牛肉麵。圖／業者提供

畜牧業者與餐飲業者合作，特別開生產線，為雙北第一線醫護人員特製台灣牛肉麵調理包，今捐贈給新北市政府，以及國軍三軍總醫院，讓醫護忙碌休息時，也能品嘗台灣牛肉麵。圖／業者提供
畜牧業者與餐飲業者合作，特別開生產線，為雙北第一線醫護人員特製台灣牛肉麵調理包，今捐贈給新北市政府，以及國軍三軍總醫院，讓醫護忙碌休息時，也能品嘗台灣牛肉麵。圖／業者提供

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畜牧業者與餐飲業者合作，特別開生產線，為雙北第一線醫護人員特製台灣牛肉麵調理包，今捐贈給新北市政府，以及國軍三軍總醫院，讓醫護忙碌休息時，也能品嘗台灣牛肉麵。圖／業者提供

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