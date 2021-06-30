農地違章工廠將就地合法？ 民團怒批毀農蘇貞昌跳票

經濟部公告工廠管理輔導法子法「特定工廠申請變更編定為特定目的事業用地審查辦法」，農地違章工廠取得特定工廠登記後，可將農地變更為工業用地並買賣交易，民間團體質疑，違章工廠將「永久就地合法」，更讓農地破碎化，批評蔡英文總統及民進黨政府未履行保護農地承諾，行政院長蘇貞昌也曾保證工輔法修法「不准新設、不得汙染、不得危及公安」，如今全部跳票，反而衍生消防風險、糧食安全等五大弊病，要求行政院出面說清楚。

地球公民基金會、綠色公民行動聯盟、環境法律人協會、消防員工作權益促進會等民間團體今天指出，用地變更辦法生效後將有五大弊病，第一是未建立合理的審查標準，將導致「全面納管」等同「永久就地合法」，違背國土安全及永續發展。特登工廠縱使取得合法身分，但廠房消防安全仍有農地水源取得不易、違法建造、建材易燃軟化、道路狹小救災車輛進出不易等根本性缺陷，恐將農地違章工廠打造成消防員的大墳場。

民間團體表示，用地變更辦法允許違反環境法規情節重大的工廠，仍可在改善完成三年後申請地目變更、就地合法，無法嚇阻工廠偷排汙染農地，危害台灣糧食安全。永久就地合法無法解決農地違章工廠問題，反而造成土地合法化用地炒作。經濟部要求違章工廠變更地目時須安裝光電，卻未考量特登工廠的建築特性，結構遭破化的鐵皮工廠易造成光電板墜落，增加消防員救災觸電風險。

民間團體呼籲經濟部，修正用地變更辦法，加嚴用地變更審查及資格認定，讓廠商付出與工業區工廠一樣合理的合法化成本。農地變更為特定目的事業用地後，不能交易買賣，否則將造成農地破碎、投機客炒作。另外，工輔法及子法應以嚇阻農地汙染為指導原則，明訂造成汙染的農地工廠不能就地合法。違章工廠安裝光電應考量建築特殊性及救災安全，重新訂定消防與結構安全法規。