快訊

【疫情這堂課】警察以前怕子彈現在怕病毒 擔心傳染家人乾脆睡在駐地

屏東Delta群聚再增1確診！多3人驗出Delta變異株 累積15人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

農地違章工廠將就地合法？ 民團怒批毀農蘇貞昌跳票

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
2019年彰化埔心農地違章工廠大火。圖／地球公民基金會提供
2019年彰化埔心農地違章工廠大火。圖／地球公民基金會提供

經濟部公告工廠管理輔導法子法「特定工廠申請變更編定為特定目的事業用地審查辦法」，農地違章工廠取得特定工廠登記後，可將農地變更為工業用地並買賣交易，民間團體質疑，違章工廠將「永久就地合法」，更讓農地破碎化，批評蔡英文總統及民進黨政府未履行保護農地承諾，行政院長蘇貞昌也曾保證工輔法修法「不准新設、不得汙染、不得危及公安」，如今全部跳票，反而衍生消防風險、糧食安全等五大弊病，要求行政院出面說清楚。

地球公民基金會、綠色公民行動聯盟、環境法律人協會、消防員工作權益促進會等民間團體今天指出，用地變更辦法生效後將有五大弊病，第一是未建立合理的審查標準，將導致「全面納管」等同「永久就地合法」，違背國土安全及永續發展。特登工廠縱使取得合法身分，但廠房消防安全仍有農地水源取得不易、違法建造、建材易燃軟化、道路狹小救災車輛進出不易等根本性缺陷，恐將農地違章工廠打造成消防員的大墳場。

民間團體表示，用地變更辦法允許違反環境法規情節重大的工廠，仍可在改善完成三年後申請地目變更、就地合法，無法嚇阻工廠偷排汙染農地，危害台灣糧食安全。永久就地合法無法解決農地違章工廠問題，反而造成土地合法化用地炒作。經濟部要求違章工廠變更地目時須安裝光電，卻未考量特登工廠的建築特性，結構遭破化的鐵皮工廠易造成光電板墜落，增加消防員救災觸電風險。

民間團體呼籲經濟部，修正用地變更辦法，加嚴用地變更審查及資格認定，讓廠商付出與工業區工廠一樣合理的合法化成本。農地變更為特定目的事業用地後，不能交易買賣，否則將造成農地破碎、投機客炒作。另外，工輔法及子法應以嚇阻農地汙染為指導原則，明訂造成汙染的農地工廠不能就地合法。違章工廠安裝光電應考量建築特殊性及救災安全，重新訂定消防與結構安全法規。

農地工廠 消防員

延伸閱讀

逾600人犧牲 孫大千：民進黨還要跑得比Delta病毒慢嗎

一定要入境普篩！ 新北：沒本錢再因管不住入境出狀況

入境普篩未全面2採 蘇貞昌：隔離14＋7天最嚴謹

影／蘇貞昌視察枋山防疫 指示王必勝疫苗應「聽」縣長的

相關新聞

乾裂綠地全消失！石門水庫對照圖秀近況：滿滿一池湖水

台灣今年面臨一波波乾旱危機，讓不少民眾十分留心各地水庫的蓄水情形。根據桃園智慧旅遊雲提供的石門水庫即時影像，發現一個月還在的一大片隆起的乾裂綠地，如今已在碧波萬頃的湖水裡，令人興奮。

關島疫苗自由行熱賣 22天售價近14萬已收訂逾40位

關島疫苗機加酒自由行持續熱賣，雄獅旅遊（2731）表示，於7月6日、10日、14日、18日推出關島五天四夜機加酒商品，目...

戴口罩可以運動嗎？醫師：戴著不影響健康成人運動表現

新竹陳姓男子每天下班會去河濱公園跑步，即使新冠肺炎疫情全台三級警戒，他仍戴上口罩出門運動，隨著天氣日漸炎熱，戴口罩跑步實...

澎湖、台灣航班運能紓解 今僅剩零星旅客排隊候補

全國防疫維持三級警戒，澎湖海空交通在7月12日以前受疫情影響大幅減班，近日馬公航空站出現候補人潮，排不上機位的民眾一度滯...

農地違章工廠將就地合法？ 民團怒批毀農蘇貞昌跳票

經濟部公告工廠管理輔導法子法「特定工廠申請變更編定為特定目的事業用地審查辦法」，農地違章工廠取得特定工廠登記後，可將農地...

畜牧業與餐飲業合作 特製台灣牛肉麵支援雙北醫護前線

新冠肺炎疫情嚴峻，台灣國產牛肉業者芸彰牧場，結合四度獲得台北牛肉麵節冠軍的皇家傳承牛肉麵，特別開生產線，為雙北第一線醫護...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。