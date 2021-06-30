快訊

【疫情這堂課】警察以前怕子彈現在怕病毒 擔心傳染家人乾脆睡在駐地

屏東Delta群聚再增1確診！多3人驗出Delta變異株 累積15人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

萊爾富超商獨家搶先限量開賣「快得利家用快篩試劑」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
萊爾富即日起陸續於全台門市（無藥商門市及特殊門市除外）超商獨家搶先開賣「快得利家用新冠肺炎快篩套組」。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起陸續於全台門市（無藥商門市及特殊門市除外）超商獨家搶先開賣「快得利家用新冠肺炎快篩套組」。圖／萊爾富提供

為便利民眾居家自行檢測與迅速找出疑似新冠肺炎（COVID-19）陽性個案，萊爾富繼推出國產泰博科技的「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」（一盒5入售價1,700元）、進口「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」（一盒5入售價1,800元）之後，即日起將陸續於全台門市（無藥商門市及特殊門市除外）超商獨家搶先開賣經美國FDA核可的家用快篩試劑「快得利家用新冠肺炎快篩套組」，一盒2入不拆售、售價800元，即日起可享萊爾富專屬優惠價750元，全台限量5萬盒，售完為止。

經美國FDA核可的家用快篩試劑「快得利家用新冠肺炎快篩套組」僅需深入鼻腔2cm即可輕鬆採檢，10分鐘就能快速得知採檢結果，2歲以上的幼童及青少年也可以透過家長協助採檢，對於躁動、好動的幼童來說，是方便家長協助快篩檢測的利器。

此外，疫情之下口罩已成為全民不可或缺的防疫物資，萊爾富即日起同步於全台門市（無藥商門市及特殊門市除外）推出華淨醫材與哆啦A夢50周年聯名紀念醫療口罩第二波，分別推出紀念50哆啦、多彩50哆啦、經典50哆啦的成人與兒童尺寸，共計6款，每款10片裝售價199元，限量售完為止。

為了滿足民眾防疫上的多元需求，萊爾富也於全台門市推出「反穿圍裙式CPE防護衣」，1盒2入售價120元，全台限量10,000盒；「淨護盾CPE加厚萬用手套」1盒20枚入售價49元，提供M、L兩款尺寸，各限量25,000盒；還有萊禮生醫「萊潔N95醫療防護口罩」雪花白、海洋藍色，2入裝售價150元、20入裝售價1,399元，售完為止，無藥商門市及特殊門市不販售。

萊爾富繼今年4月推出首波超商獨家「華淨醫材 X 哆啦A夢50周年紀念款醫療口罩」之後，第二波聯名口罩即日起直接於門市現售。圖／萊爾富提供
萊爾富繼今年4月推出首波超商獨家「華淨醫材 X 哆啦A夢50周年紀念款醫療口罩」之後，第二波聯名口罩即日起直接於門市現售。圖／萊爾富提供
滿足民眾防疫多元需求，萊爾富推出拋棄式防護衣、加厚萬用手套。圖／萊爾富提供
滿足民眾防疫多元需求，萊爾富推出拋棄式防護衣、加厚萬用手套。圖／萊爾富提供
萊爾富販售萊禮生醫「萊潔N95醫療防護口罩」，2入裝售價150元，售完為止。圖／萊爾富提供
萊爾富販售萊禮生醫「萊潔N95醫療防護口罩」，2入裝售價150元，售完為止。圖／萊爾富提供
萊爾富繼推出「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」、「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」之後，即日起超商獨家搶先開賣經美國FDA核可的「快得利家用新冠肺炎快篩套組」。圖／萊爾富提供
萊爾富繼推出「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」、「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」之後，即日起超商獨家搶先開賣經美國FDA核可的「快得利家用新冠肺炎快篩套組」。圖／萊爾富提供
萊爾富推出6款華淨醫材與哆啦A夢50周年聯名紀念醫療口罩第二波，包括紀念50哆啦、多彩50哆啦、經典50哆啦的成人與兒童尺寸，共6款，每款10片裝售價199元，限量售完為止。圖／萊爾富提供
萊爾富推出6款華淨醫材與哆啦A夢50周年聯名紀念醫療口罩第二波，包括紀念50哆啦、多彩50哆啦、經典50哆啦的成人與兒童尺寸，共6款，每款10片裝售價199元，限量售完為止。圖／萊爾富提供
萊爾富推出6款華淨醫材與哆啦A夢50周年聯名紀念醫療口罩第二波，包括紀念50哆啦、多彩50哆啦、經典50哆啦的成人與兒童尺寸，共6款，每款10片裝售價199元，限量售完為止。圖／萊爾富提供
萊爾富推出6款華淨醫材與哆啦A夢50周年聯名紀念醫療口罩第二波，包括紀念50哆啦、多彩50哆啦、經典50哆啦的成人與兒童尺寸，共6款，每款10片裝售價199元，限量售完為止。圖／萊爾富提供
萊爾富超商獨家搶先開賣經美國FDA核可的「快得利家用新冠肺炎快篩套組」，一盒2入不拆售、售價800元，即日起可享萊爾富專屬優惠價750元。圖／萊爾富提供
萊爾富超商獨家搶先開賣經美國FDA核可的「快得利家用新冠肺炎快篩套組」，一盒2入不拆售、售價800元，即日起可享萊爾富專屬優惠價750元。圖／萊爾富提供

新冠肺炎 快篩 口罩

延伸閱讀

確診男感染源難釐清 苗栗五鶴山五穀宮7月1日設快篩站

全聯再引進2款家用快篩試劑 共4款販售時間、地點揭露

全民拚防疫 電信業開賣新冠快篩試劑

萊爾富今天下午3點 雙北兩門市開賣羅氏家用快篩試劑

相關新聞

乾裂綠地全消失！石門水庫對照圖秀近況：滿滿一池湖水

台灣今年面臨一波波乾旱危機，讓不少民眾十分留心各地水庫的蓄水情形。根據桃園智慧旅遊雲提供的石門水庫即時影像，發現一個月還在的一大片隆起的乾裂綠地，如今已在碧波萬頃的湖水裡，令人興奮。

關島疫苗自由行熱賣 22天售價近14萬已收訂逾40位

關島疫苗機加酒自由行持續熱賣，雄獅旅遊（2731）表示，於7月6日、10日、14日、18日推出關島五天四夜機加酒商品，目...

戴口罩可以運動嗎？醫師：戴著不影響健康成人運動表現

新竹陳姓男子每天下班會去河濱公園跑步，即使新冠肺炎疫情全台三級警戒，他仍戴上口罩出門運動，隨著天氣日漸炎熱，戴口罩跑步實...

澎湖、台灣航班運能紓解 今僅剩零星旅客排隊候補

全國防疫維持三級警戒，澎湖海空交通在7月12日以前受疫情影響大幅減班，近日馬公航空站出現候補人潮，排不上機位的民眾一度滯...

農地違章工廠將就地合法？ 民團怒批毀農蘇貞昌跳票

經濟部公告工廠管理輔導法子法「特定工廠申請變更編定為特定目的事業用地審查辦法」，農地違章工廠取得特定工廠登記後，可將農地...

畜牧業與餐飲業合作 特製台灣牛肉麵支援雙北醫護前線

新冠肺炎疫情嚴峻，台灣國產牛肉業者芸彰牧場，結合四度獲得台北牛肉麵節冠軍的皇家傳承牛肉麵，特別開生產線，為雙北第一線醫護...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。