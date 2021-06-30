萊爾富超商獨家搶先限量開賣「快得利家用快篩試劑」

為便利民眾居家自行檢測與迅速找出疑似新冠肺炎（COVID-19）陽性個案，萊爾富繼推出國產泰博科技的「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」（一盒5入售價1,700元）、進口「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」（一盒5入售價1,800元）之後，即日起將陸續於全台門市（無藥商門市及特殊門市除外）超商獨家搶先開賣經美國FDA核可的家用快篩試劑「快得利家用新冠肺炎快篩套組」，一盒2入不拆售、售價800元，即日起可享萊爾富專屬優惠價750元，全台限量5萬盒，售完為止。

經美國FDA核可的家用快篩試劑「快得利家用新冠肺炎快篩套組」僅需深入鼻腔2cm即可輕鬆採檢，10分鐘就能快速得知採檢結果，2歲以上的幼童及青少年也可以透過家長協助採檢，對於躁動、好動的幼童來說，是方便家長協助快篩檢測的利器。

此外，疫情之下口罩已成為全民不可或缺的防疫物資，萊爾富即日起同步於全台門市（無藥商門市及特殊門市除外）推出華淨醫材與哆啦A夢50周年聯名紀念醫療口罩第二波，分別推出紀念50哆啦、多彩50哆啦、經典50哆啦的成人與兒童尺寸，共計6款，每款10片裝售價199元，限量售完為止。