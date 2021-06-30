聽新聞
test
0:00 / 0:00
萊爾富超商獨家搶先限量開賣「快得利家用快篩試劑」
為便利民眾居家自行檢測與迅速找出疑似新冠肺炎（COVID-19）陽性個案，萊爾富繼推出國產泰博科技的「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」（一盒5入售價1,700元）、進口「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」（一盒5入售價1,800元）之後，即日起將陸續於全台門市（無藥商門市及特殊門市除外）超商獨家搶先開賣經美國FDA核可的家用快篩試劑「快得利家用新冠肺炎快篩套組」，一盒2入不拆售、售價800元，即日起可享萊爾富專屬優惠價750元，全台限量5萬盒，售完為止。
經美國FDA核可的家用快篩試劑「快得利家用新冠肺炎快篩套組」僅需深入鼻腔2cm即可輕鬆採檢，10分鐘就能快速得知採檢結果，2歲以上的幼童及青少年也可以透過家長協助採檢，對於躁動、好動的幼童來說，是方便家長協助快篩檢測的利器。
此外，疫情之下口罩已成為全民不可或缺的防疫物資，萊爾富即日起同步於全台門市（無藥商門市及特殊門市除外）推出華淨醫材與哆啦A夢50周年聯名紀念醫療口罩第二波，分別推出紀念50哆啦、多彩50哆啦、經典50哆啦的成人與兒童尺寸，共計6款，每款10片裝售價199元，限量售完為止。
為了滿足民眾防疫上的多元需求，萊爾富也於全台門市推出「反穿圍裙式CPE防護衣」，1盒2入售價120元，全台限量10,000盒；「淨護盾CPE加厚萬用手套」1盒20枚入售價49元，提供M、L兩款尺寸，各限量25,000盒；還有萊禮生醫「萊潔N95醫療防護口罩」雪花白、海洋藍色，2入裝售價150元、20入裝售價1,399元，售完為止，無藥商門市及特殊門市不販售。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言