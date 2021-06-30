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7月起至年底 代收貨款郵件到i郵箱每件減收30元

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
中華郵政表示，自7月起至12月31日舉辦「代收貨款 選箱配最優惠」活動，只要是代收貨款郵件寄至i郵箱取件者，每件資費減收30元。圖／中華郵政提供
中華郵政表示，自7月起至12月31日舉辦「代收貨款 選箱配最優惠」活動，只要是代收貨款郵件寄至i郵箱取件者，每件資費減收30元。圖／中華郵政提供

國內疫情持續嚴峻，為倡導零接觸配送及無現金支付理念，中華郵政表示，自7月起至12月31日舉辦「代收貨款 選箱配最優惠」活動，只要是代收貨款郵件寄至i郵箱取件者，每件資費減收30元。凡是透過3號便利包、國內包裹及國內快捷方式交寄，且代收貨款金額不逾6000元者，都可享有本優惠服務。

中華郵政表示，寄件人可至全台1299間郵局，索取代收貨款託運單，填妥收件i郵箱名稱、收件人手機號碼、代收金額及收款帳號即可。

當郵件送抵i郵箱時，收件人將會收到包含取件資訊及銷帳編號的通知簡訊，收件人可於收到簡訊3日內，攜帶郵政金融卡或行動裝置(內建台灣Pay APP)直接至i郵箱繳納貨款後取件，或以郵局實體ATM、郵局網路ATM及e動郵局APP等多元方式先支付貨款，續憑手機末3碼及取件碼至i郵箱領取郵件。

中華郵政說，i郵箱代收貨款整合轉帳及取貨之金、物流服務，只要是有在郵局開立存簿儲金或郵政劃撥帳戶者均可直接使用，「即時入帳」就是最大特色。收件人付清款項並取件後，寄件人就能收到貨款。

郵局 中華郵政 疫情

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