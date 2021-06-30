特搜醫師向前衝 災難最前線的救命三困境

台灣特搜醫師攜手救難人員在斷垣殘壁中搶救受困難，在熱血救人耀眼光芒下，更突顯出資源不足、用藥限制，以及國際政治因素無情打壓的困境，讓台灣搜救醫療隊發展蒙上陰影。

有別先進國家特搜隊醫療組訓、運作已相當純熟，台灣搜救隊（USAR）起步晚，民國88年9月21日凌晨1時47分，震撼海內外的九二一地震，各國救災團隊不遠千萬里馳援，啟發政府構思成立災難醫療、特種搜救隊。

目前台灣的災難醫療人員一支是衛生福利部國家級災難醫療救護隊，在災難現場就近開設醫療站分秒必爭，另一支是特搜醫師，隨著消防署特搜隊挺進災難熱區，拯救受困者於斷垣殘壁、斷臂殘肢中。

冷門醫療熱心腸 深入災難最前線

斜槓人生的特搜醫師非常冷門，柳營奇美醫院急診部緊急醫療系統科主任潘師典97年就加入特搜隊，他無奈告訴中央社記者，過去台灣特搜醫師僅有個位數。

105年2月6日凌晨3時57分，南台灣天搖地動，台南0206地震，再次搖出特搜醫師的人才需求，然而至今特搜醫師人數仍不到30人。

USAR醫療組始終有資源不足問題，潘師典說，「消防局願意做，我才能跟著。」

新北市消防局特搜大隊醫療指導醫師、台北慈濟醫院急診主任陳玉龍進一步解釋，USAR醫療組由消防單位主導，多數資源、訓練集中在搜救和救援領域，醫療訓練少，多數仰賴醫療人員自發性從國外聘請專家、自主訓練。

特搜隊員親身所遇、親眼目睹的災難現場，除了冒著身體受傷的危險，更面臨無形心理壓力或創傷。潘師典看到特搜隊員出隊當下心理壓力早已開始悶燒，大家一腔熱忱向前衝，習慣隱藏情緒，甚至行為出現異狀，仍堅持自己沒事。

近幾年，特搜隊員心理輔導資源逐漸受到重視，特搜醫師也能協助夥伴們，潘師典認為，精神科或心理諮商介入時機，可到衝鋒陷陣之前展開，但目前特搜醫療在這方面資源就比較少。

災難現場百百種 資源有限搶時間

此外，深入災難現場時，特搜醫師也碰到法規綁手綁腳，無法全力施救，陳玉龍舉例，遇到傷患需要截肢、插管等侵入性處置，傷患可能會痛到休克或疼痛掙扎，使用嗎啡強力止痛，是馬上穩定傷者的關鍵藥物，但就是只能用其他止痛藥。

陳玉龍解釋，嗎啡在台灣屬於管制藥品，申報、管理程序繁瑣，國際間相關緊急醫療建議是以嗎啡替患者止痛，不僅過敏機會低，止痛效果也很強。他呼籲政府修正相關規定，讓特搜醫師負責管理藥物，救命優先。

重大災難不是天天有，每個災難現場狀況也各有不同，實戰經驗累積對於USAR醫療組成員而言至關重要，陳玉龍指出，每當國外發生重大災難時，台灣的USAR醫療組向外國政府申提出隊，卻吃到閉門羹。

陳玉龍直言，國際政治情勢是最大阻力，外國政府若讓台灣出隊，中國就不出動救災隊。

國際合作外加跨界培訓 特搜醫療展望

醫護人員加入特搜大隊，把救命醫療第一時間送到受困者身前，不能光是燃燒醫師個人熱情支援前線，潘師典呼籲，跨部會協調是未來USAR醫療組進步方向。

衛福部立桃園醫院災難醫學科主任蕭雅文認為，願意奉獻的特搜醫療人員除了需要精神上的鼓勵，也需要經濟上的實質支援，自掏腰包買器材、自主自發去受訓，終非長久之計。

蕭雅文說，近年消防特搜大隊與醫界合作的觀念逐漸形成默契，有官方合作關係較有保障，未來才能在制度面培訓更多有興趣的醫界人才投入。