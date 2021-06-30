特搜醫師不只熱血 飛簷走壁、趴著打點滴樣樣通

「在災難現場，打個點滴都比平常難10倍。」協助救災的特搜醫師不但要訓練高空垂降，還得趴著幫傷患打點滴、靠細細的線鋸截肢，除了醫人，也治療搜救犬。

在台灣，一群熱血醫師換上螢光色的特搜隊制服，深入災難現場瓦礫堆、扭曲變形的車廂中，在狹小空間裡守護搜救隊員安全，同時也和死神搶時間，替傷患打點滴、插管，他們是搜救隊（USAR）醫療組。

有別在醫院替患者治療，身處災難現場的傷患有的處於恐懼、驚嚇當中，有的意識不清、奄奄一息，也有人肢體被壓住、難以移動，如何在結構倒塌、破碎、黑暗的空間中，以各種難以想像的高難度姿勢替傷患進行醫療處置，是特搜醫師的入門必修課。

「在災難現場，連最基本的打點滴，難度都比平常高10倍以上。」台北慈濟醫院急診部急診內科主任、新北市消防局特搜大隊醫療指導醫師陳玉龍在中央社記者專訪時，一言道盡現場施救難度。

由於現場經常粉塵瀰漫，為了避免感染，必須先拿一塊塑膠布將病人和外在環境隔開，萬一傷患被倒落的重物夾住，動彈不得，醫師甚至得趴在地上打點滴。

災難醫療入門課 不尋常打點滴難度

陳玉龍形容，特搜醫師身處狹小空間，戴著難以呼吸的N95口罩，腦中時刻都在盤算著該從哪裡下針，才能快速替傷患打完點滴，爭取多一點救命的時間。

柳營奇美醫院急診部緊急醫療系統科主任潘師典也說，若傷患上肢被壓住，根本不可能伸出手，只能改從其他部位打，也會擔心點滴在搬運過程中脫落。

連打點滴都困難重重，截肢的難度有多高，可想而知。陳玉龍說，在分秒必爭的搜救現場，醫師隨身裝備必須盡可能輕便，萬一遇上需要截肢的傷患，全靠一條細細的線鋸。

每一次截肢，都是「只有一次機會，無法重來」的任務，潘師典說，在破碎的結構中，不可能跑進跑出拿工具，因此在發現傷患當下就必須以最短時間評估環境與傷者的狀況，這樣的又快又準的判斷，除了仰賴經驗，事前一次次的訓練也至關重要。

千百次訓練累積經驗 只為救命機會難重來

陳玉龍說，國外特搜隊醫療組（USAR）運作雖已行之有年，台灣則是到了近幾年才逐漸受重視，訓練大多參照國外的訓練課程，除了練習在艱困環境中搭設醫療帳、在侷限空間內安全移動、打點滴或插管等，甚至會以線鋸鋸豬腳，來模擬災難現場替傷患截肢的場面。

在醫療、救援之外，這群白袍醫師還得進行垂降訓練，學習穿梭各種地形，跟上特搜隊員的腳步。新北消防特搜大隊組長周祐陞說，特搜醫師必須接受繩索垂降、障礙地形跨越、瓦礫堆中爬行、河道穿越、局限空間處置傷患等訓練。

以新北消防特搜大隊為例，周祐陞表示，海域訓練會到東北角海岸，在烏來進行河域訓練，還有橫科的震災訓練場，甚至帶隊到南投竹山的大型救災訓練中心受訓，且每3至6個月就要複訓，以免技巧生疏。

令人難以想像的是，特搜醫師除了醫人，竟也具備獸醫本領。

十八般武藝在身 醫人也醫搜救犬

「搜救犬也是搜救隊的一員。」亞東醫院小兒外科兼創傷科主治醫師夏肇聰說，搜救犬是找尋傷者最有力的幫手，但搜救犬穿梭斷垣殘壁時，可能割傷或穿刺傷，嚴重時甚至有大面積創傷、氣胸或血胸，甚至要現場插管給藥，因此先前他自掏腰包赴美國進修搜救醫療，醫治搜救犬就是當中一環。

除了訓練，健身、鍛鍊體力也是特搜醫師的日常，夏肇聰說，為了隨時可能到來的任務，他多年來維持健身習慣，「體能不一定要像特搜隊員那麼好，但至少要跟得上，不然落單反而要別人幫忙。」

為了每一次在斷垣殘壁中，從死神手中搶人，潘師典從住院醫師時期一路接受救難訓練至今，在垂降訓練中不慎指頭骨折、訓練後的傷痕累累，都是他變強的證據，也盼未來有更多新血加入，將這份熱血傳承下去。